Росія обстріляла передмістя Харкова: є загиблий та постраждалі (оновлено)

У ніч на 13 січня окупанти обстріляли Харків.  

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Своєю чергою мер міста Ігор Терехов повідомив, що вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті.

Тим часом моніторингові канали пишуть про повторні вибухи. 

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про кілька швидкісних цілей у напрямку Харкова, а також велику кількість БпЛА в області. 

Оновлені дані

О 00:22 Синєгубов написав, що ворог завдав удару за межами міста. За попередньою інформацією, у результаті атаки спалахнула пожежа. Постраждала одна людина.

Подробиці зʼясовуються.

Оновлені дані

Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилася до трьох: 42-річний та 40-річний чоловіки госпіталізовані. Ще один 58-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Всім надається висококваліфікована медична допомога.

Новина доповнюється.

Бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. 

