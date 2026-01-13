Росія обстріляла передмістя Харкова: є загиблий та постраждалі (оновлено)
У ніч на 13 січня окупанти обстріляли Харків.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Своєю чергою мер міста Ігор Терехов повідомив, що вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті.
Тим часом моніторингові канали пишуть про повторні вибухи.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про кілька швидкісних цілей у напрямку Харкова, а також велику кількість БпЛА в області.
Оновлені дані
О 00:22 Синєгубов написав, що ворог завдав удару за межами міста. За попередньою інформацією, у результаті атаки спалахнула пожежа. Постраждала одна людина.
Подробиці зʼясовуються.
Оновлені дані
Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилася до трьох: 42-річний та 40-річний чоловіки госпіталізовані. Ще один 58-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Всім надається висококваліфікована медична допомога.
Новина доповнюється.
Бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.
- Раніше повідомлялося, що протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 25 населених пунктів Харківської області, зокрема м. Харків.
