Росіяни обстріляли 25 населених пунктів Харківщини за тиждень: постраждали 11 осіб
Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 25 населених пунктів Харківської області, зокрема м. Харків.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів в області постраждали 11 людей.
Чим били окупанти?
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 9 ракет (тип встановлюється);
- 48 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Ланцет";
- 6 БпЛА типу "Молнія";
- 3 fpv-дрони;
- 5 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження
- Так, найбільше постраждала цивільна інфраструктура Куп’янського району, де пошкоджено багатоквартирний будинок, 7 приватних будинків, 2 автомобілі, електромережі.
- Також суттєві пошкодження у Чугуївському районі: 4 приватні будинки, 4 автомобілі, автобус, електромережі, складське приміщення.
- У м. Харків ворог пошкодив 12 багатоквартирних будинків, гаражний кооператив, автомобіль, інфраструктурний та енергетичний об’єкти.
