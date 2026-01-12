Россияне обстреляли 25 населенных пунктов Харьковщины за неделю: пострадали 11 человек

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 25 населенных пунктов Харьковщины, в частности г. Харьков.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что вследствие российских обстрелов в области пострадали 11 человек.

Чем били оккупанты?

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

9 ракет (тип устанавливается);

48 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА типа "Ланцет";

6 БПЛА типа "Молния";

3 fpv-дрона;

5 БПЛА (тип устанавливается).

Смотрите также: Ночью РФ нанесла удар по жилому сектору в Харьковской области: четверо пострадавших. За сутки в области ранены восемь человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Повреждения

В частности, больше всего пострадала гражданская инфраструктура Купянского района, где повреждены многоквартирный дом, 7 частных домов, 2 автомобиля, электросети.

Также существенные повреждения в Чугуевском районе: 4 частных дома, 4 автомобиля, автобус, электросети, складское помещение.

В г. Харьков враг повредил 12 многоквартирных домов, гаражный кооператив, автомобиль, инфраструктурные и энергетические объекты.

Читайте также: Враг нанес массированный удар по критической инфраструктуре Лозовой: ранен мужчина