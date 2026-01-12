Россияне обстреляли 25 населенных пунктов Харьковщины за неделю: пострадали 11 человек
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 25 населенных пунктов Харьковщины, в частности г. Харьков.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вследствие российских обстрелов в области пострадали 11 человек.
Чем били оккупанты?
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 9 ракет (тип устанавливается);
- 48 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Ланцет";
- 6 БПЛА типа "Молния";
- 3 fpv-дрона;
- 5 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения
- В частности, больше всего пострадала гражданская инфраструктура Купянского района, где повреждены многоквартирный дом, 7 частных домов, 2 автомобиля, электросети.
- Также существенные повреждения в Чугуевском районе: 4 частных дома, 4 автомобиля, автобус, электросети, складское помещение.
- В г. Харьков враг повредил 12 многоквартирных домов, гаражный кооператив, автомобиль, инфраструктурные и энергетические объекты.
