Ночью РФ нанесла удар по жилому сектору в Харьковской области: четверо пострадавших. За сутки в области ранены восемь человек.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 11 января российские войска нанесли удар по с. Мовчаны в Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, ночью вражеские БПЛА атаковали жилой сектор в Харьковской области, в результате удара четыре человека пострадали.
В результате обстрела с. Мовчаны Безлюдовской громады Харьковского района произошли разрушения и повреждения зданий жилого сектора, а также пожар на площади 150 м кв.
К ликвидации последствий вражеского удара привлекались подразделения ГСЧС: спасатели, саперы и медики, а также отделение местной пожарной команды.
Последствия атаки
Сутки в Харьковской области
По данным главы ОГА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области.
Пострадавшие
В результате обстрелов пострадали 8 человек.
- В г. Лозовая пострадал 38-летний мужчина.
- В с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадал 20-летний мужчина.
- В пгт Новопокровка пострадали 60-летняя и 65-летняя женщины.
- В с. Мовчаны Безлюдовской громады пострадали 18-летний и 47-летний мужчины и 45-летняя и 66-летняя женщины.
Чем били россияне?
Враг атаковал ракетами и БПЛА Слободской и Немышлянский районы Харькова.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 2 ракеты (тип устанавливается);
- 28 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Ланцет";
- 1 БПЛА типа "Молния".
Разрушения
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков поврежден инфраструктурный объект;
- в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Мирное), частный дом, электросети (пгт. Великий Бурлук);
- в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (с. Русские Тишки, с. Мовчаны);
- в Лозовском районе поврежден многоквартирный дом, железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая), частный дом (с. Надежное);
- в Чугуевском районе повреждены 4 частных дома, 4 автомобиля, автобус, электросети (пгт Новопокровка).
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