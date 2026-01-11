Ночью РФ нанесла удар по жилому сектору в Харьковской области: четверо пострадавших. За сутки в области ранены восемь человек.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 11 января российские войска нанесли удар по с. Мовчаны в Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Как отмечается, ночью вражеские БПЛА атаковали жилой сектор в Харьковской области, в результате удара четыре человека пострадали.

В результате обстрела с. Мовчаны Безлюдовской громады Харьковского района произошли разрушения и повреждения зданий жилого сектора, а также пожар на площади 150 м кв.

К ликвидации последствий вражеского удара привлекались подразделения ГСЧС: спасатели, саперы и медики, а также отделение местной пожарной команды.

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Последствия атаки















Сутки в Харьковской области

По данным главы ОГА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области.

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Пострадавшие

В результате обстрелов пострадали 8 человек.

В г. Лозовая пострадал 38-летний мужчина.

В с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадал 20-летний мужчина.

В пгт Новопокровка пострадали 60-летняя и 65-летняя женщины.

В с. Мовчаны Безлюдовской громады пострадали 18-летний и 47-летний мужчины и 45-летняя и 66-летняя женщины.

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Чем били россияне?

Враг атаковал ракетами и БПЛА Слободской и Немышлянский районы Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

2 ракеты (тип устанавливается);

28 БПЛА типа "Герань-2";

1 БПЛА типа "Ланцет";

1 БПЛА типа "Молния".

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Разрушения

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: