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Ночью РФ нанесла удар по жилому сектору в Харьковской области: четверо пострадавших. За сутки в области ранены восемь человек.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 11 января российские войска нанесли удар по с. Мовчаны в Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Как отмечается, ночью вражеские БПЛА атаковали жилой сектор в Харьковской области, в результате удара четыре человека пострадали.

В результате обстрела с. Мовчаны Безлюдовской громады Харьковского района произошли разрушения и повреждения зданий жилого сектора, а также пожар на площади 150 м кв.

К ликвидации последствий вражеского удара привлекались подразделения ГСЧС: спасатели, саперы и медики, а также отделение местной пожарной команды.

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Последствия атаки

Обстрел села Мовчаны в Харьковской области
Обстрел села Мовчаны в Харьковской области
Обстрел села Мовчаны в Харьковской области
Обстрел села Мовчаны в Харьковской области
Обстрел села Мовчаны в Харьковской области
Обстрел села Мовчаны в Харьковской области
Обстрел села Мовчаны в Харьковской области

Сутки в Харьковской области

По данным главы ОГА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области.

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Пострадавшие

В результате обстрелов пострадали 8 человек.

  • В г. Лозовая пострадал 38-летний мужчина.
  • В с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадал 20-летний мужчина.
  • В пгт Новопокровка пострадали 60-летняя и 65-летняя женщины.
  • В с. Мовчаны Безлюдовской громады пострадали 18-летний и 47-летний мужчины и 45-летняя и 66-летняя женщины.

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Чем били россияне?

Враг атаковал ракетами и БПЛА Слободской и Немышлянский районы Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 2 ракеты (тип устанавливается);
  • 28 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 БПЛА типа "Ланцет";
  • 1 БПЛА типа "Молния".

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Разрушения

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харьков поврежден инфраструктурный объект;
  • в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Мирное), частный дом, электросети (пгт. Великий Бурлук);
  • в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (с. Русские Тишки, с. Мовчаны);
  • в Лозовском районе поврежден многоквартирный дом, железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая), частный дом (с. Надежное);
  • в Чугуевском районе повреждены 4 частных дома, 4 автомобиля, автобус, электросети (пгт Новопокровка).

Автор: 

Харьков (7981) Харьковская область (2975) Молчаны (1)
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