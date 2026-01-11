Вночі РФ вдарила по житловому сектору на Харківщині: четверо постраждалих. За добу в області поранено вісім осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 11 січня російські війська завдали удару по с. Мовчани у Харківській області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, вночі ворожі БпЛА атакували житловий сектор на Харківщині, унаслідок удару четверо людей постраждало.
У результаті обстрілу с. Мовчани Безлюдівської громади Харківського району сталися руйнації та пошкодження будівель житлового сектору, а також пожежа на площі 150 м кв.
До ліквідації наслідків ворожого удару залучались підрозділи ДСНС: рятувальники, сапери та медики, а також відділення місцевої пожежної команди.
Наслідки атаки
Доба на Харківщині
За даними глави ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області.
Постраждалі
Унаслідок обстрілів постраждали 8 людей.
- У м. Лозова постраждав 38-річний чоловік.
- У с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждав 20-річний чоловік.
- У сел. Новопокровка постраждали 60-річна і 65-річна жінки.
- У с. Мовчани Безлюдівської громади постраждали 18-річний і 47-річний чоловіки та 45-річна і 66-річна жінки.
Чим били росіяни?
Ворог атакував ракетами та БпЛА Слобідський і Немишлянський райони Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 ракети (тип встановлюється);
- 28 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 1 БпЛА типу "Молнія".
Руйнування
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено інфраструктурний об’єкт;
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Мирне), приватний будинок, електромережі (сел. Великий Бурлук);
- у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Руські Тишки, с. Мовчани);
- у Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, залізничну інфраструктуру (м. Лозова), приватний будинок (с. Надійне);
- у Чугуївському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 4 автомобілі, автобус, електромережі (сел. Новопокровка).
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