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Вночі РФ вдарила по житловому сектору на Харківщині: четверо постраждалих. За добу в області поранено вісім осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 11 січня російські війська завдали удару по с. Мовчани у Харківській області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, вночі ворожі БпЛА атакували житловий сектор на Харківщині, унаслідок удару четверо людей постраждало.

У результаті обстрілу с. Мовчани Безлюдівської громади Харківського району сталися руйнації та пошкодження будівель житлового сектору, а також пожежа на площі 150 м кв.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучались підрозділи ДСНС: рятувальники, сапери та медики, а також відділення місцевої пожежної команди.

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Наслідки атаки

Обстріл села Мовчани на Харківщині
Обстріл села Мовчани на Харківщині
Обстріл села Мовчани на Харківщині
Обстріл села Мовчани на Харківщині
Обстріл села Мовчани на Харківщині
Обстріл села Мовчани на Харківщині
Обстріл села Мовчани на Харківщині

Доба на Харківщині

За даними глави ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області.

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Постраждалі

Унаслідок обстрілів постраждали 8 людей.

  • У м. Лозова постраждав 38-річний чоловік.
  • У с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждав 20-річний чоловік.
  • У сел. Новопокровка постраждали 60-річна і 65-річна жінки.
  • У с. Мовчани Безлюдівської громади постраждали 18-річний і 47-річний чоловіки та 45-річна і 66-річна жінки.

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Чим били росіяни?

Ворог атакував ракетами та БпЛА Слобідський і Немишлянський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 ракети (тип встановлюється);
  • 28 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 1 БпЛА типу "Молнія".

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Руйнування

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено інфраструктурний об’єкт;
  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Мирне), приватний будинок, електромережі (сел. Великий Бурлук);
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Руські Тишки, с. Мовчани);
  • у Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, залізничну інфраструктуру (м. Лозова), приватний будинок (с. Надійне);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 4 автомобілі, автобус, електромережі (сел. Новопокровка).

Автор: 

Харків (6229) Харківська область (3034) Мовчани (1)
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