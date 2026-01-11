Вночі РФ вдарила по житловому сектору на Харківщині: четверо постраждалих. За добу в області поранено вісім осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 11 січня російські війська завдали удару по с. Мовчани у Харківській області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, вночі ворожі БпЛА атакували житловий сектор на Харківщині, унаслідок удару четверо людей постраждало.

У результаті обстрілу с. Мовчани Безлюдівської громади Харківського району сталися руйнації та пошкодження будівель житлового сектору, а також пожежа на площі 150 м кв.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучались підрозділи ДСНС: рятувальники, сапери та медики, а також відділення місцевої пожежної команди.

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Наслідки атаки















Доба на Харківщині

За даними глави ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області.

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Постраждалі

Унаслідок обстрілів постраждали 8 людей.

У м. Лозова постраждав 38-річний чоловік.

У с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждав 20-річний чоловік.

У сел. Новопокровка постраждали 60-річна і 65-річна жінки.

У с. Мовчани Безлюдівської громади постраждали 18-річний і 47-річний чоловіки та 45-річна і 66-річна жінки.

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Чим били росіяни?

Ворог атакував ракетами та БпЛА Слобідський і Немишлянський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети (тип встановлюється);

28 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Ланцет";

1 БпЛА типу "Молнія".

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Руйнування

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: