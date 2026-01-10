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Ворог завдав масованого удару по критичній інфраструктурі Лозової: поранено чоловіка
10 січня в період орієнтовно з 10:20 до 12:40 місто Лозова в Харківській області перебувало під масованою ворожою атакою із застосуванням безпілотників.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За попередніми даними, росіяни атакували місто безпілотниками типу "Герань-2" та "Герань-3".
Зафіксовано близько 14 влучань. Удари прийшлись по критичній інфраструктурі. Також пошкоджено житлові будинки.
Поранені
Унаслідок атаки 38-річний чоловік дістав поранення.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано подвійний удар ворожими ракетами по інфраструктурному обʼєкту у Слобідському районі.
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