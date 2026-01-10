Враг нанес массированный удар по критической инфраструктуре Лозовой: ранен мужчина

10 января в период ориентировочно с 10:20 до 12:40 город Лозовая на Харьковщине подвергся массированной вражеской атаке с применением беспилотников.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По предварительным данным, россияне атаковали город беспилотниками типа "Герань-2" и "Герань-3".



Зафиксировано около 14 попаданий. Удары пришлись по критической инфраструктуре. Также повреждены жилые дома.

Ранены

Вследствие атаки 38-летний мужчина получил ранения.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксирован двойной удар вражескими ракетами по инфраструктурному объекту в Слободском районе.