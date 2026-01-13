Россия обстреляла пригород Харькова: есть погибший и пострадавшие (обновлено)
В ночь на 13 января оккупанты обстреляли Харьков.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В свою очередь, мэр города Игорь Терехов сообщил, что взрывы, которые были слышны в городе, прогремели за пределами Харькова – в ближайшем пригороде.
Между тем, мониторинговые каналы пишут о повторных взрывах.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких скоростных целях в направлении Харькова, а также большом количестве БПЛА в области.
Обновленные данные
В 00:22 Синегубов написал, что враг нанес удар за пределами города. По предварительной информации, в результате атаки вспыхнул пожар. Пострадал один человек.
Подробности выясняются.
Обновленные данные
Впоследствии Синегубов сообщил, что в результате атаки один человек погиб. Количество пострадавших увеличилось до трех: 42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы. Еще один 58-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.
Новость дополняется.
Берегите себя и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги.
- Ранее сообщалось, что в течение прошлой недели вражеские удары подверглись по меньшей мере 25 населенных пунктов Харьковской области, в частности г. Харьков.
