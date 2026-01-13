РУС
Новости Обстрел Харькова
Россия обстреляла пригород Харькова: есть погибший и пострадавшие (обновлено)

Обстрел Харькова

В ночь на 13 января оккупанты обстреляли Харьков.  

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В свою очередь, мэр города Игорь Терехов сообщил, что взрывы, которые были слышны в городе, прогремели за пределами Харькова – в ближайшем пригороде.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Между тем, мониторинговые каналы пишут о повторных взрывах. 

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких скоростных целях в направлении Харькова, а также большом количестве БПЛА в области. 

Обновленные данные

В 00:22 Синегубов написал, что враг нанес удар за пределами города. По предварительной информации, в результате атаки вспыхнул пожар. Пострадал один человек.

Подробности выясняются.

Обновленные данные

Впоследствии Синегубов сообщил, что в результате атаки один человек погиб. Количество пострадавших увеличилось до трех: 42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы. Еще один 58-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

Новость дополняется.

Берегите себя и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. 

обстрел (31305) Харьков (7870) атака (912) баллистические ракеты (506)
