Росіяни били по Нікопольщині та Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру, будинки, газогони та ЛЕП. ФОТО

Упродовж дня російські війська завдавали ударів по Кривому Рогу та населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровської області, унаслідок чого сталися пожежі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Протягом дня через ворожий терор потерпала Нікопольщина. Агресор влучив по самому Нікополю, Мирівській, Покровській, Мозолевській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Населені пункти були під ударами артилерії та FPV-дронів.

Унаслідок атак виникла пожежа. Понівечені інфраструктура, 2 приватних будинки, гараж, парники, будівля, що не експлуатувалася, авто, газогони та лінія електропередач.

Кривий Ріг

По Кривому Рогу противник поцілив безпілотниками. Сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Наслідки уточнюються.

"В області повітряна тривога. Подбайте про безпеку", - додав голова ОВА.

Наслідки атак

Обстріли Дніпропетровщини
Кривий Ріг, обстріл, Нікополь, Дніпропетровська область, Нікопольський район
Це і є, оті «мирні ініциативи» від ************ та чучхе, руками ********** з московії проти мирної України, з 2014 року!!
Христянин Трамп, про це убивство/геноцид Українців, ніяк не рішиться ****** в очі сказати!! Мабуть, за відеоматеріали Епштейна, йому соромно та ніяково???!!!
12.01.2026 19:03
 
 