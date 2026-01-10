Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: на Нікопольщині загинув чоловік, три людини поранені. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 10 січня російські війська завдавали ударів по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Увесь день під ударом ворожої артилерії та безпілотників була Нікопольщина. Агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади.
Унаслідок атаки загинув 68-річний чоловік. Найщиріші співчуття рідним. Ще троє людей постраждали. Чоловіки 79 і 86 років та 87-річна жінка на амбулаторному лікуванні.
Виникли пожежі. Понівечені приватне підприємство, 15 будинків, господарська та надвірна споруди, авто, гараж, газогін та лінія електропередач.
Синельниківський район
По Синельниківщині агресор поцілив БпЛА - по Петропавлівській та Слов'янській громадах. Сталося займання. Понівечені авто.
Криворізький район
У Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок влучання FPV-дронів побита інфраструктура.
Наслідки обстрілів
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