Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: на Нікопольщині загинув чоловік, три людини поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 10 січня російські війська завдавали ударів по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Увесь день під ударом ворожої артилерії та безпілотників була Нікопольщина. Агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади.



Унаслідок атаки загинув 68-річний чоловік. Найщиріші співчуття рідним. Ще троє людей постраждали. Чоловіки 79 і 86 років та 87-річна жінка на амбулаторному лікуванні.



Виникли пожежі. Понівечені приватне підприємство, 15 будинків, господарська та надвірна споруди, авто, гараж, газогін та лінія електропередач.

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Синельниківський район

По Синельниківщині агресор поцілив БпЛА - по Петропавлівській та Слов'янській громадах. Сталося займання. Понівечені авто.

Криворізький район

У Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок влучання FPV-дронів побита інфраструктура.

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Наслідки обстрілів



















