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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: на Нікопольщині загинув чоловік, три людини поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 10 січня російські війська завдавали ударів по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Увесь день під ударом ворожої артилерії та безпілотників була Нікопольщина. Агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади.

Унаслідок атаки загинув 68-річний чоловік. Найщиріші співчуття рідним. Ще троє людей постраждали. Чоловіки 79 і 86 років та 87-річна жінка на амбулаторному лікуванні.

Виникли пожежі. Понівечені приватне підприємство, 15 будинків, господарська та надвірна споруди, авто, гараж, газогін та лінія електропередач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував дронами Дніпропетровщину: троє постраждалих, є перебої зі світлом у Дніпрі та Кривому Розі. ФОТОрепортаж

Синельниківський район

По Синельниківщині агресор поцілив БпЛА - по Петропавлівській та Слов'янській громадах. Сталося займання. Понівечені авто.

Криворізький район

У Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок влучання FPV-дронів побита інфраструктура.

Також дивіться: Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: загинув чоловік, пошкоджено будинки, лікарню, храм та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

обстріл (35258) Дніпропетровська область (5272) Криворізький район (443) Нікопольський район (848) Синельниківський район (593)
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