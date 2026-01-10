Оккупанты атаковали три района Днепропетровщины: в Никопольском районе погиб мужчина, три человека ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 10 января российские войска наносили удары по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровской области, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

Весь день под ударом вражеской артиллерии и беспилотников находилась Никопольщина. Агрессор атаковал Никополь, Марганецкую, Мировскую, Червоногригоровскую и Покровскую громады.



Вследствие атаки погиб 68-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Еще три человека пострадали. Мужчины 79 и 86 лет и 87-летняя женщина находятся на амбулаторном лечении.



Возникли пожары. Повреждены частное предприятие, 15 домов, хозяйственные и надворные постройки, автомобиль, гараж, газопровод и линия электропередач.

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Синельниковский район

По Синельниковскому району агрессор целился БПЛА - по Петропавловской и Славянской громадам. Произошло возгорание. Повреждены автомобили.

Криворожский район

В Зеленодольской громаде Криворожского района вследствие попадания FPV-дронов повреждена инфраструктура.

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Последствия обстрелов



















