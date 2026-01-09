РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13727 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
887 0

Оккупанты атаковали два района Днепропетровщины: погиб мужчина, повреждены дома, больница, храм и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 9 января российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Днепропетровщины, вследствие чего есть погибший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Самаровский район

Днем российская армия направила БПЛА на Самаровский район.

В Песчанской громаде вследствие атаки погиб 43-летний мужчина. Искренние соболезнования родным.

Повреждены частный дом, 3 легковых автомобиля, трактор, линия электропередач.

Читайте также: Россия атаковала три района Днепропетровской области: повреждены дома и инфраструктура

Никопольский район

Россияне продолжают террор Никопольщины. Агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригоровской громадам.

Вследствие атак разрушены больница, храм, 9 домов, 2 хозяйственные постройки, гараж, автомобиль, газопровод и линии электропередач.

Читайте также: МВД о ситуации в Днепропетровской области: развернуто более 1500 пунктов несокрушимости, полицейские информируют о тревогах по громкоговорителям

Последствия атак

Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины

Автор: 

обстрел (33875) Никополь (1425) Днепропетровская область (5449) Никопольский район (845) Самарский район (37)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 