Оккупанты атаковали два района Днепропетровщины: погиб мужчина, повреждены дома, больница, храм и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 9 января российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Днепропетровщины, вследствие чего есть погибший.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Самаровский район
Днем российская армия направила БПЛА на Самаровский район.
В Песчанской громаде вследствие атаки погиб 43-летний мужчина. Искренние соболезнования родным.
Повреждены частный дом, 3 легковых автомобиля, трактор, линия электропередач.
Никопольский район
Россияне продолжают террор Никопольщины. Агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригоровской громадам.
Вследствие атак разрушены больница, храм, 9 домов, 2 хозяйственные постройки, гараж, автомобиль, газопровод и линии электропередач.
Последствия атак
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