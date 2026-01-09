Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: загинув чоловік, пошкоджено будинки, лікарню, храм та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 9 січня російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблий.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Самарівський район
Вдень російська армія спрямувала БпЛА на Самарівський район.
У Піщанській громаді внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік. Щирі співчуття рідним.
Пошкоджені приватний будинок, 3 легковики, трактор, лінія електропередач.
Нікопольський район
Росіяни продовжують терор Нікопольщини. Агресор бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах.
Унаслідок атак понівечені лікарня, храм, 9 осель, 2 господарські споруди, гараж, авто, газогін та лінії електропередач.
Наслідки атак
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