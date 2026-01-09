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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: загинув чоловік, пошкоджено будинки, лікарню, храм та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 9 січня російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Самарівський район

Вдень російська армія спрямувала БпЛА на Самарівський район.

У Піщанській громаді внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік. Щирі співчуття рідним.

Пошкоджені приватний будинок, 3 легковики, трактор, лінія електропередач.

Також читайте: Росія атакувала три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки та інфраструктура

Нікопольський район

Росіяни продовжують терор Нікопольщини. Агресор бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах.

Унаслідок атак понівечені лікарня, храм, 9 осель, 2 господарські споруди, гараж, авто, газогін та лінії електропередач.

Також читайте: МВС про ситуацію на Дніпропетровщині: розгорнуто понад 1500 Пунктів незламності, поліціянти інформують про тривоги гучномовцями

Наслідки атак

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

обстріл (35247) Нікополь (1588) Дніпропетровська область (5271) Нікопольський район (848) Самарівський район (37)
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