14 людей постраждали внаслідок ворожих атак на Нікопольщину, у Дніпрі - вже 10 поранених. ФОТОрепортаж
Протягом усього дня 7 січня російські війська продовжував бити по населених пунктах Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Кам'янський район
Зазначається, що у Жовтих Водах внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватне підприємство.
Синельниківський район
У Васильківській громаді, що на Синельниківщині, горіли 2 оселі, ще 8 та гараж – побиті. Відомо, що є загибла та поранені.
Нікопольський район
На Нікопольщині постраждали 14 людей. Всі на амбулаторному лікуванні. Агресор бив по району артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.
Через обстріли побиті адмінбудівля, 2 гімназії, спортивна та мистецька школи, приватне підприємство, бюро ритуальних постуг, 8 осель, 6 господарських споруд, сонячні панелі, авто, лінія електропередач, газогін.
Атака на Дніпро
За уточненими даними, у Дніпрі через нічну атаку постраждали 10 людей.
Наслідки атак
Що передувало?
- У Дніпрі через нічну масовану атаку безпілотниками постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.
- Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, російські війська завдали удару по громаді в Синельниківському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого є загибла та поранені.
- Також сьогодні ввечері російські війська вчинили масовану атаку на Кривий Ріг. Відомо, що вісім осіб поранено, із них двоє - важкі
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