14 людей постраждали внаслідок ворожих атак на Нікопольщину, у Дніпрі - вже 10 поранених. ФОТОрепортаж

Протягом усього дня 7 січня російські війська продовжував бити по населених пунктах Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Кам'янський район

Зазначається, що у Жовтих Водах внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватне підприємство.

Синельниківський район

У Васильківській громаді, що на Синельниківщині, горіли 2 оселі, ще 8 та гараж – побиті. Відомо, що є загибла та поранені.

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Нікопольський район

На Нікопольщині постраждали 14 людей. Всі на амбулаторному лікуванні. Агресор бив по району артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.



Через обстріли побиті адмінбудівля, 2 гімназії, спортивна та мистецька школи, приватне підприємство, бюро ритуальних постуг, 8 осель, 6 господарських споруд, сонячні панелі, авто, лінія електропередач, газогін.

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Атака на Дніпро

За уточненими даними, у Дніпрі через нічну атаку постраждали 10 людей.

Наслідки атак





















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