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Новини Фото Обстріли Нікопольщини Обстріли Дніпропетровщини
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14 людей постраждали внаслідок ворожих атак на Нікопольщину, у Дніпрі - вже 10 поранених. ФОТОрепортаж

Протягом усього дня 7 січня російські війська продовжував бити по населених пунктах Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Кам'янський район

Зазначається, що у Жовтих Водах внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватне підприємство.

Синельниківський район

У Васильківській громаді, що на Синельниківщині, горіли 2 оселі, ще 8 та гараж – побиті. Відомо, що є загибла та поранені.

Також дивіться: Ворог обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджені будинки й інфраструктура, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

Нікопольський район

На Нікопольщині постраждали 14 людей. Всі на амбулаторному лікуванні. Агресор бив по району артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

Через обстріли побиті адмінбудівля, 2 гімназії, спортивна та мистецька школи, приватне підприємство, бюро ритуальних постуг, 8 осель, 6 господарських споруд, сонячні панелі, авто, лінія електропередач, газогін.

Також читайте: На Дніпропетровщині та Запоріжжі оголосили обов’язкову евакуацію батьків із дітьми з прифронтових населених пунктів

Атака на Дніпро

За уточненими даними, у Дніпрі через нічну атаку постраждали 10 людей.

Наслідки атак

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Що передувало?

  • У Дніпрі через нічну масовану атаку безпілотниками постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.
  • Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, російські війська завдали удару по громаді в Синельниківському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого є загибла та поранені.
  • Також сьогодні ввечері російські війська вчинили масовану атаку на Кривий Ріг. Відомо, що вісім осіб поранено, із них двоє - важкі

Автор: 

обстріл (35213) Дніпропетровська область (5262) Нікопольський район (846) Синельниківський район (591) Жовті Води (3)
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