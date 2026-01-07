14 человек пострадали в результате вражеских атак на Никопольщину, в Днепре уже 10 раненых. ФОТОрепортаж

В течение всего дня 7 января российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Каменский район

Отмечается, что в Желтых Водах в результате вражеской атаки повреждено частное предприятие.

Синельниковский район

В Васильковской общине, что в Синельниковском районе, горели 2 дома, еще 8 и гараж - повреждены. Известно, что есть погибшая и раненые.

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Никопольский район

В Никопольском районе пострадали 14 человек. Все находятся на амбулаторном лечении. Агрессор обстрелял район артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никопольская, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригоровская громады.



В результате обстрелов повреждены административное здание, 2 гимназии, спортивная и художественная школы, частное предприятие, бюро ритуальных услуг, 8 домов, 6 хозяйственных построек, солнечные панели, автомобили, линия электропередач, газопровод.

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Атака на Днепр

По уточненным данным, в Днепре в результате ночной атаки пострадали 10 человек.

Последствия атак





















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