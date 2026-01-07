14 человек пострадали в результате вражеских атак на Никопольщину, в Днепре уже 10 раненых. ФОТОрепортаж
В течение всего дня 7 января российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Каменский район
Отмечается, что в Желтых Водах в результате вражеской атаки повреждено частное предприятие.
Синельниковский район
В Васильковской общине, что в Синельниковском районе, горели 2 дома, еще 8 и гараж - повреждены. Известно, что есть погибшая и раненые.
Никопольский район
В Никопольском районе пострадали 14 человек. Все находятся на амбулаторном лечении. Агрессор обстрелял район артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никопольская, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригоровская громады.
В результате обстрелов повреждены административное здание, 2 гимназии, спортивная и художественная школы, частное предприятие, бюро ритуальных услуг, 8 домов, 6 хозяйственных построек, солнечные панели, автомобили, линия электропередач, газопровод.
Атака на Днепр
По уточненным данным, в Днепре в результате ночной атаки пострадали 10 человек.
Последствия атак
Что предшествовало?
- В Днепре в результате ночной массированной атаки беспилотниками пострадали семь человек, среди них двое детей.
- Напомним, сегодня, 7 января, российские войска нанесли удар по общине в Синельниковском районе Днепропетровской области, в результате чего есть погибшая и раненые.
- Также сегодня вечером российские войска совершили массированную атаку на Кривой Рог. Известно, что восемь человек ранены, из них двое - тяжело.
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