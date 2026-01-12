РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12043 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
727 1

Россияне били по Никопольщине и Кривому Рогу: повреждена инфраструктура, дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТО

В течение дня российские войска наносили удары по Кривому Рогу и населенным пунктам Никопольского района Днепропетровщины, вследствие чего произошли пожары.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Никопольский район

В течение дня из-за вражеского террора страдала Никопольщина. Агрессор ударил по самому Никополю, Мировской, Покровской, Мозолевской, Марганецкой, Червоногригоровской громадам. Населенные пункты подверглись ударам артиллерии и FPV-дронов.

Вследствие атак возник пожар. Повреждены инфраструктура, 2 частных дома, гараж, теплицы, не эксплуатируемое здание, автомобиль, газопроводы и линия электропередач.

Читайте также: Оккупанты атаковали три района Днепропетровской области: в Никопольском районе погиб мужчина, три человека ранены. ФОТОрепортаж

Кривой Рог

По Кривому Рогу противник нанес удары беспилотниками. Произошел пожар. Повреждена инфраструктура. Последствия уточняются.

"В области воздушная тревога. Позаботьтесь о безопасности", - добавил глава ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 14 человек пострадали в результате вражеских атак на Никопольский район, в Днепре - уже 10 раненых. ФОТОрепортаж

Последствия атак

Обстрелы Днепропетровской области
Автор: 

Кривой Рог обстрел Никополь Днепропетровская область Никопольский район
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це і є, оті «мирні ініциативи» від ************ та чучхе, руками ********** з московії проти мирної України, з 2014 року!!
Христянин Трамп, про це убивство/геноцид Українців, ніяк не рішиться ****** в очі сказати!! Мабуть, за відеоматеріали Епштейна, йому соромно та ніяково???!!!
показать весь комментарий
12.01.2026 19:03
 
 