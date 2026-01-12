Россияне били по Никопольщине и Кривому Рогу: повреждена инфраструктура, дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТО

В течение дня российские войска наносили удары по Кривому Рогу и населенным пунктам Никопольского района Днепропетровщины, вследствие чего произошли пожары.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В течение дня из-за вражеского террора страдала Никопольщина. Агрессор ударил по самому Никополю, Мировской, Покровской, Мозолевской, Марганецкой, Червоногригоровской громадам. Населенные пункты подверглись ударам артиллерии и FPV-дронов.



Вследствие атак возник пожар. Повреждены инфраструктура, 2 частных дома, гараж, теплицы, не эксплуатируемое здание, автомобиль, газопроводы и линия электропередач.

Кривой Рог

По Кривому Рогу противник нанес удары беспилотниками. Произошел пожар. Повреждена инфраструктура. Последствия уточняются.

"В области воздушная тревога. Позаботьтесь о безопасности", - добавил глава ОВА.

