РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины

Россия применила около 20 баллистических ракет за 1 час - это самый массовый баллистический обстрел Украины в этом году.



Как сообщает Цензор.НЕТ, под атакой находится энергетическая инфраструктура Киева и области, Харькова, Зеленодольска, Запорожской области.

Обстрелы Киева

В Киеве прогремели взрывы во время повторно объявленной воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях на столицу.

В соцсетях сообщают, что Ирпень почти полностью обесточен. Также проблемы с электричеством в Бучанском районе. Перебои со светом наблюдаются и в столице.

Россия обстреляла пригород Харькова

В ночь на 13 января оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки один человек погиб. Количество пострадавших увеличилось до трех: 42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы. Еще один 58-летний мужчина перенес острую реакцию на стресс. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

