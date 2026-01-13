РУС
11 531 28

РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины

Обстрел Украины

Россия применила около 20 баллистических ракет за 1 час - это самый массовый баллистический обстрел Украины в этом году.


Как сообщает Цензор.НЕТ, под атакой находится энергетическая инфраструктура Киева и области, Харькова, Зеленодольска, Запорожской области.

Обстрелы Киева

В Киеве прогремели взрывы во время повторно объявленной воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях на столицу. 

В соцсетях сообщают, что Ирпень почти полностью обесточен. Также проблемы с электричеством в Бучанском районе. Перебои со светом наблюдаются и в столице.

Россия обстреляла пригород Харькова

В ночь на 13 января оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки один человек погиб. Количество пострадавших увеличилось до трех: 42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы. Еще один 58-летний мужчина перенес острую реакцию на стресс. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

Давай ЗЕля херач Москву Фламіндічем !
А ну да , херачить то нічим , гроші всі вкрав разом з своїми мародерами .
А ''Риже'' може грати в що завгодно. Він президент США і в них немає війни. Українці вибирали не ''рижого'', а простого мальчіка із Кривого Рогу, який обіцяв тут рай. Нарід 73% тільки не зрозумів, бо то він обіцяв рай для міндічів, цукерманів, шефірів, чернишових, резнікових, умерових, галушенків, деркачів та інших мародерів на крові.., в не для них. Сьогодні майже кожен українець відчув на собі брехливі обіцянки Голобородька', перебуваючи під дією морозів і обстрілів ворога. Немає ні країни мрій, ні систем ППО, ні ракет, щоб дати відповідь ворогу і головне - захисних споруд енергетики. Гроші на ці споруди вкрали друзі Голобородька' і він такий порядний цього не побачив. Зате побачив, що у всьому винен Кличко! Десь так!
Скоти
Бити у відповідь по кацапської енергетики.
Фламінги- "от вінта".
Казиться проклята кацапня.
копитом? чі шо.
Наймасованіший у цьому році...
А за цей тиждень взагалі рекорд Світу.
Давай ЗЕля херач Москву Фламіндічем !
А ну да , херачить то нічим , гроші всі вкрав разом з своїми мародерами .
Фламиндич может только двушки на мааацкву доставлять.
Які просвітлені кошерні морди...
А шо при Божестві тільки 2 апостола? Їх значно більше. Додайте ше хочаб Цукермана.
Мы, гусские, не обманываем дгуг дгуга.
Хтось наводить балістику. Так, у квартирі зникло опалення, і не з'явилося свІтло за графіком.
І що? Х-уйло думає, що він нас виморозить і Україна капітулює. Дегенерат. Чи швидше реалізація чистої ненависті до українців і України.
Треба залишити без опалення та світла і орків, що перебувають у полоні, а то вони скаржаться, що не задовольняють їх гастрономічні смаки, олів'є не подають, нехай скуштують страви, яку подає їх фюрер.
А рыжее гавно в это время в гольф играет. Томагавки давай *****!
А ''Риже'' може грати в що завгодно. Він президент США і в них немає війни. Українці вибирали не ''рижого'', а простого мальчіка із Кривого Рогу, який обіцяв тут рай. Нарід 73% тільки не зрозумів, бо то він обіцяв рай для міндічів, цукерманів, шефірів, чернишових, резнікових, умерових, галушенків, деркачів та інших мародерів на крові.., в не для них. Сьогодні майже кожен українець відчув на собі брехливі обіцянки Голобородька', перебуваючи під дією морозів і обстрілів ворога. Немає ні країни мрій, ні систем ППО, ні ракет, щоб дати відповідь ворогу і головне - захисних споруд енергетики. Гроші на ці споруди вкрали друзі Голобородька' і він такий порядний цього не побачив. Зате побачив, що у всьому винен Кличко! Десь так!
Я з лютого 2022 року завжди писав, що це іменно тупе бидло, яке вибрало блазня-ідіота для поржать привело війну в Україну. Фюрер кацапів ***** боявся Пороха, тому що він конкретно займався ракетним та іншим озброєнням разом з Турчиновам. А тупе бидло, наслухавшись пейсатих про бізнес на крові і кукурікання з кожного утюга що блазень зійдеться з *****м десь посередині і все вирішить, вибрало блазня для поржать. А тепер вся Україна вмивається кровю через цих ідіотів.
Ну, гнусаве зелене гівно теж в цей час на Кіпрі з власними ********** та скумбрією відпочиває.
Ну не наймасовиша ракетна атака в кінці 2022 на початку 2023 при Залужному на Київ запускали по 70 ракет з яких більше десятка балістичних 90% з яких сбивали а зараз 20 балістичних на всю Україну і 90% влучень і вся країна замерзає ось так працює в теплому кабінеті у тилу найпотужнійший і незламнійший з усіх презів України. Слава найнезламнішому.
Він думає, що необмежена влада - це необмежена безвідповідальність.
Е, ні Володзю ! Хто багато на себе бере, з того строго спитають!
Та нічого він не думає...йому пох.....
Ну а , що Найнезламнішому залишається робити?
Мало того що він вже давно ,як незаконно видає себе за президента України, так ще і путін почне за нього розповідати щось таке з доказами і підписами.
Ось воно і допомагає путіну знищувати Київ і інши міста.
У відповідь може бути хіба що ''двушечка на маскву'', тому що гроші зелена влада розікрала. Фламінго не літає, на жаль! А скільки було гучних заяв! Про блекаут в Москві також!
Украіна втрачае територіі після звільнення Залужного; - після звільнення комбатів які мали свою думку, відмінну від зеліноі, на фронті зросли втрати бійців, в той же час зросло мародерство ЗСУ друзями зелі. До чого би зеля не доторкнувся усе перетворюэться у лайно.
Розовый Фламинго? Сняли пару репортажей, получили ракетные удары по цехам производства, теперь сидят пердят, денег просят еще...
Потрібно десь за північним колом неодмінно розбити юрту якусь, щоб відчули кляті москалі нашу помсту 😸🤬
Треба було до якогось енергетичного об'єкта прив'язати Галущенко. Може росіяни хоч по свойому бити не стануть.
чекаемо потужну відповідь...видос гундосого
