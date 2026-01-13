РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины
Россия применила около 20 баллистических ракет за 1 час - это самый массовый баллистический обстрел Украины в этом году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под атакой находится энергетическая инфраструктура Киева и области, Харькова, Зеленодольска, Запорожской области.
Обстрелы Киева
В Киеве прогремели взрывы во время повторно объявленной воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях на столицу.
В соцсетях сообщают, что Ирпень почти полностью обесточен. Также проблемы с электричеством в Бучанском районе. Перебои со светом наблюдаются и в столице.
Россия обстреляла пригород Харькова
В ночь на 13 января оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки один человек погиб. Количество пострадавших увеличилось до трех: 42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы. Еще один 58-летний мужчина перенес острую реакцию на стресс. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.
А за цей тиждень взагалі рекорд Світу.
А ну да , херачить то нічим , гроші всі вкрав разом з своїми мародерами .
І що? Х-уйло думає, що він нас виморозить і Україна капітулює. Дегенерат. Чи швидше реалізація чистої ненависті до українців і України.
Треба залишити без опалення та світла і орків, що перебувають у полоні, а то вони скаржаться, що не задовольняють їх гастрономічні смаки, олів'є не подають, нехай скуштують страви, яку подає їх фюрер.
Е, ні Володзю ! Хто багато на себе бере, з того строго спитають!
Мало того що він вже давно ,як незаконно видає себе за президента України, так ще і путін почне за нього розповідати щось таке з доказами і підписами.
Ось воно і допомагає путіну знищувати Київ і інши міста.