РУС
Новости Ракетная атака на Киев
4 682 17

В Киеве прогремели взрывы

ракеты массированный обстрел

В Киеве прогремели взрывы во время повторно объявленной воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях на столицу.

"Россияне атакуют столицу баллистическими ракетами", - написал в Телеграме руководитель КГВА Тимур Ткаченко. 

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО. 

Оставайтесь в укрытиях во время воздушной тревоги!

Новость дополняется.

Автор: 

+15
Члєнограй,де обіцяний блекаут в москвабаді?
показать весь комментарий
13.01.2026 01:25 Ответить
+13
Крок 1: ********* на весь інфопростір про завершені роботи по відновленню тепло та електропостачання
Крок 2: зустрічати балістику одразу на другий день після наданої інфи.
@ невідомий автор з телеграм каналу
показать весь комментарий
13.01.2026 01:30 Ответить
+7
та шо там мацква, хоча б для початку винести все що пов'язано з електрикою в глиб на 200км.
200км це не так далеко, легко долетіти щоб кацапи не збили.
показать весь комментарий
13.01.2026 01:34 Ответить
