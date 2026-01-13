В Киеве прогремели взрывы во время повторно объявленной воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях на столицу.

"Россияне атакуют столицу баллистическими ракетами", - написал в Телеграме руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО.

Оставайтесь в укрытиях во время воздушной тревоги!

Новость дополняется.

