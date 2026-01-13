4 682 17
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы во время повторно объявленной воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях на столицу.
"Россияне атакуют столицу баллистическими ракетами", - написал в Телеграме руководитель КГВА Тимур Ткаченко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО.
Оставайтесь в укрытиях во время воздушной тревоги!
Новость дополняется.
200км це не так далеко, легко долетіти щоб кацапи не збили.
По ворогу б'ють виключно дешеві дрони і вони також не заслуга мародернлї влади.
Який паспорт потрібний - той і куплять. (панамський?)
Крок 2: зустрічати балістику одразу на другий день після наданої інфи.
@ невідомий автор з телеграм каналу
Оманські ним керують, як цигани сонцем на базарі, для дурнів??