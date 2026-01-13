У Києві пролунали вибухи під час повторно оголошеної повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі на столицю, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни атакують столицю балістичними ракетами", - написав у Телеграмі керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працює ППО.

