Новини Удари по енергетиці
Понад 90% з 6 тис. багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок російської атаки, вже з опаленням, - Кулеба

Понад 90% з 6 000 багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок російської атаки, вже з опаленням.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

500 будинків ще без тепла

"У Києві триває підключення до теплопостачання менш ніж 500 житлових будинків. Це означає, що понад 90% з 6 000 багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок російської атаки, вже з опаленням", - розповів урядовець.

Кулеба зазначив, що всі об’єкти теплової генерації столиці працюють. Теплоносій подається, відновлення йде поетапно.

Роботи тривають без зупинок

"Це результат безперервної, чітко скоординованої роботи енергетиків і комунальних служб. Роботи тривають без зупинок – попри сильні морози та складні погодні умови", - заявив віцепрем’єр-міністр.

Що передувало?

Атака РФ на Київ

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, імовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці.
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

Київ опалювальний сезон Кулеба Олексій
Остались самые сложные те самые 10 процентов ))))
12.01.2026 22:02 Відповісти
незламниє!!!
13.01.2026 00:01 Відповісти
Холодний *** активізувався. Плівки про міндічів вже не актуальні?
12.01.2026 22:05 Відповісти
кому цей дибіл маякує?
12.01.2026 22:16 Відповісти
"Наші гроші" з'ясували, що Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної, яким керує балерина Катерина Кухар - 29 грудня уклав дві угоди про капітальний ремонт корпусів і гаражу загальною вартістю 225,29 млн грн. Закупівлі фінансуються коштом держбюджету, і частково фінансування буде йти в рамках програми "Велике будівництво" - її починали у 2020 році, координатором програми був Юрій Голик, але під час вторгнення про цю програму офіційно не згадували.Подробиці: https://epravda.com.ua/finances/minkult-poyasniv-225-milyoniv-na-koledzh-povernennyam-velikogo-budivnictva-816417/

Кому там холодно? У Києві за 225 ляма гаражі ремонтують.
12.01.2026 22:18 Відповісти
Так це Зельоні розпочали самий легкий схематоз "Велике будівництво".
12.01.2026 22:43 Відповісти
Чергова байка типу 3 тис. ракет Фламінго від Міндіча?
12.01.2026 22:42 Відповісти
Кулебі нема чим зайнятись? Чи він керує ліквідацією наслідків? Бардак.
13.01.2026 00:04 Відповісти
 
 