Понад 90% з 6 тис. багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок російської атаки, вже з опаленням, - Кулеба

Понад 90% з 6 000 багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок російської атаки, вже з опаленням.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

500 будинків ще без тепла

"У Києві триває підключення до теплопостачання менш ніж 500 житлових будинків. Це означає, що понад 90% з 6 000 багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок російської атаки, вже з опаленням", - розповів урядовець.

Кулеба зазначив, що всі об’єкти теплової генерації столиці працюють. Теплоносій подається, відновлення йде поетапно.

Роботи тривають без зупинок

"Це результат безперервної, чітко скоординованої роботи енергетиків і комунальних служб. Роботи тривають без зупинок – попри сильні морози та складні погодні умови", - заявив віцепрем’єр-міністр.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.

За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.

Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.

Атака РФ на Київ

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, імовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці.

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

