Понад 90% з 6 тис. багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок російської атаки, вже з опаленням, - Кулеба
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
500 будинків ще без тепла
"У Києві триває підключення до теплопостачання менш ніж 500 житлових будинків. Це означає, що понад 90% з 6 000 багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок російської атаки, вже з опаленням", - розповів урядовець.
Кулеба зазначив, що всі об’єкти теплової генерації столиці працюють. Теплоносій подається, відновлення йде поетапно.
Роботи тривають без зупинок
"Це результат безперервної, чітко скоординованої роботи енергетиків і комунальних служб. Роботи тривають без зупинок – попри сильні морози та складні погодні умови", - заявив віцепрем’єр-міністр.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
- Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.
- За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.
- Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.
Атака РФ на Київ
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, імовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці.
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
