Более 90% из 6 тыс. столичных многоэтажек уже с отоплением после российской атаки, - Кулеба
Более 90% из 6 000 многоэтажек, которые остались без тепла вследствие российской атаки, уже с отоплением.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
500 домов еще без тепла
"В Киеве продолжается подключение к теплоснабжению менее 500 жилых домов. Это означает, что более 90% из 6 000 многоэтажек, которые остались без тепла вследствие российской атаки, уже с отоплением", - рассказал чиновник.
Кулеба отметил, что все объекты тепловой генерации столицы работают. Теплоноситель подается, восстановление идет поэтапно.
Работы продолжаются без остановок
"Это результат непрерывной, четко скоординированной работы энергетиков и коммунальных служб. Работы продолжаются без остановок - несмотря на сильные морозы и сложные погодные условия", - заявил вице-премьер-министр.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.
- По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
- Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.
Атака РФ на Киев
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы.
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
