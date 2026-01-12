РУС
Новости Удары по энергетике
Более 90% из 6 тыс. столичных многоэтажек уже с отоплением после российской атаки, - Кулеба

Кулеба заявил о подключении 90% домов столицы к отоплению после обстрелов

Более 90% из 6 000 многоэтажек, которые остались без тепла вследствие российской атаки, уже с отоплением.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

500 домов еще без тепла

"В Киеве продолжается подключение к теплоснабжению менее 500 жилых домов. Это означает, что более 90% из 6 000 многоэтажек, которые остались без тепла вследствие российской атаки, уже с отоплением", - рассказал чиновник.

Кулеба отметил, что все объекты тепловой генерации столицы работают. Теплоноситель подается, восстановление идет поэтапно.

Работы продолжаются без остановок

"Это результат непрерывной, четко скоординированной работы энергетиков и коммунальных служб. Работы продолжаются без остановок - несмотря на сильные морозы и сложные погодные условия", - заявил вице-премьер-министр.

Что предшествовало?

Атака РФ на Киев

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы.
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Автор: 

Киев (26551) отопительный сезон (548) Кулеба Алексей (136)
Сортировать:
Остались самые сложные те самые 10 процентов ))))
показать весь комментарий
12.01.2026 22:02 Ответить
Холодний *** активізувався. Плівки про міндічів вже не актуальні?
показать весь комментарий
12.01.2026 22:05 Ответить
кому цей дибіл маякує?
показать весь комментарий
12.01.2026 22:16 Ответить
"Наші гроші" з'ясували, що Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної, яким керує балерина Катерина Кухар - 29 грудня уклав дві угоди про капітальний ремонт корпусів і гаражу загальною вартістю 225,29 млн грн. Закупівлі фінансуються коштом держбюджету, і частково фінансування буде йти в рамках програми "Велике будівництво" - її починали у 2020 році, координатором програми був Юрій Голик, але під час вторгнення про цю програму офіційно не згадували.Подробиці: https://epravda.com.ua/finances/minkult-poyasniv-225-milyoniv-na-koledzh-povernennyam-velikogo-budivnictva-816417/

Кому там холодно? У Києві за 225 ляма гаражі ремонтують.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:18 Ответить
 
 