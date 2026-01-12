Более 90% из 6 тыс. столичных многоэтажек уже с отоплением после российской атаки, - Кулеба

Более 90% из 6 000 многоэтажек, которые остались без тепла вследствие российской атаки, уже с отоплением.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

500 домов еще без тепла

"В Киеве продолжается подключение к теплоснабжению менее 500 жилых домов. Это означает, что более 90% из 6 000 многоэтажек, которые остались без тепла вследствие российской атаки, уже с отоплением", - рассказал чиновник.

Кулеба отметил, что все объекты тепловой генерации столицы работают. Теплоноситель подается, восстановление идет поэтапно.

Работы продолжаются без остановок

"Это результат непрерывной, четко скоординированной работы энергетиков и коммунальных служб. Работы продолжаются без остановок - несмотря на сильные морозы и сложные погодные условия", - заявил вице-премьер-министр.

Что предшествовало?

Атака РФ на Киев

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы.

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

