Щонайменше 3 крилаті ракети у напрямку Київщини, була загроза для Канева та Києва, - Повітряні сили (оновлено)
Зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Де є загроза?
"Щонайменше три крилаті ракети прямують в напрямку Київської області", - йдеться у повідомленні.
Є також загроза для Полтавщини.
"Крилаті ракети - Яготин, Пирятин, Гадяч - орієнтовно!", - уточнили ПС.
Оновлена інформація
- "Крилата ракета курсом на Бориспіль", - додали Повітряні сили.
- "Київська область! У повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА та ракети. Сили ППО працюють по цілях", - інформує Київська ОВА.
- "Крилата ракета поблизу Чернігова. Крилата ракета поблизу Канева", - уточнили ПС.
- "Крилата ракета в районі Пирятина, курс на захід", - йдеться у повідомленні.
- "Крилата ракета на півночі Київського водосховища", - додали ПС о 7.42.
- "Крилата ракета у напрямку Канева", - інформують ПС.
- "Крилата ракета в районі Макаріва на Київщині", - також зазначили Повітряні сили.
- "Крилата ракета у напрямку Білої Церкви, змінила курс на Київ (з півдня)", - уточнили ПС.
За даними миніторингових телеграм-каналів, ракети наразі не фіксуються.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
