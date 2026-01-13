Щонайменше 3 крилаті ракети у напрямку Київщини, була загроза для Канева та Києва, - Повітряні сили (оновлено)

Зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Де є загроза?

"Щонайменше три крилаті ракети прямують в напрямку Київської області", - йдеться у повідомленні.

Є також загроза для Полтавщини.

"Крилаті ракети - Яготин, Пирятин, Гадяч - орієнтовно!", - уточнили ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує "шахедами": на Київщині вибухи, є загроза для кількох областей

Оновлена інформація

  • "Крилата ракета курсом на Бориспіль", - додали Повітряні сили.
  • "Київська область! У повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА та ракети. Сили ППО працюють по цілях", - інформує Київська ОВА.
  • "Крилата ракета поблизу Чернігова. Крилата ракета поблизу Канева", - уточнили ПС.
  • "Крилата ракета в районі Пирятина, курс на захід", - йдеться у повідомленні.
  •  "Крилата ракета на півночі Київського водосховища", - додали ПС о 7.42.
  • "Крилата ракета у напрямку Канева", - інформують ПС.
  • "Крилата ракета в районі Макаріва на Київщині", - також зазначили Повітряні сили.
  • "Крилата ракета у напрямку Білої Церкви, змінила курс на Київ (з півдня)", - уточнили ПС.

За даними миніторингових телеграм-каналів, ракети наразі не фіксуються. 

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

викатуємо Ф-16 ,три
13.01.2026 07:45 Відповісти
Вони в мороз не літають 😸
13.01.2026 07:47 Відповісти
на Алясці літають
13.01.2026 07:49 Відповісти
Там інший підвид, в нас теплолюбиві ( та я жартую 😸).
13.01.2026 07:50 Відповісти
Таганрог ,шо там пепео ?
13.01.2026 07:52 Відповісти
Іран продав Росії ракет на майже $3 млрд, загальна сума контрактів перевищила $4 млрд - Bloomberg
13.01.2026 07:53 Відповісти
Вже пишуть 2,7.
13.01.2026 07:56 Відповісти
У ЄС визнають неминучість переговорів з Путіним, - Єврокомісія. ( Це нам не іран)
13.01.2026 07:58 Відповісти
 
 