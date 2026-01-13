Щонайменше 3 крилаті ракети у напрямку Київщини, була загроза для Канева та Києва, - Повітряні сили (оновлено)

Зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де є загроза?

"Щонайменше три крилаті ракети прямують в напрямку Київської області", - йдеться у повідомленні.

Є також загроза для Полтавщини.

"Крилаті ракети - Яготин, Пирятин, Гадяч - орієнтовно!", - уточнили ПС.

Оновлена інформація

"Крилата ракета курсом на Бориспіль", - додали Повітряні сили.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА та ракети. Сили ППО працюють по цілях", - інформує Київська ОВА.

"Крилата ракета поблизу Чернігова. Крилата ракета поблизу Канева", - уточнили ПС.

"Крилата ракета в районі Пирятина, курс на захід", - йдеться у повідомленні.

"Крилата ракета на півночі Київського водосховища", - додали ПС о 7.42.

"Крилата ракета у напрямку Канева", - інформують ПС.

"Крилата ракета в районі Макаріва на Київщині", - також зазначили Повітряні сили.

"Крилата ракета у напрямку Білої Церкви, змінила курс на Київ (з півдня)", - уточнили ПС.

За даними миніторингових телеграм-каналів, ракети наразі не фіксуються.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.