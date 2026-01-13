Новини
Ворог атакує "шахедами": на Київщині вибухи, є загроза для кількох областей

шахед над Борисполем

Зранку 13 січня ворог атакує ударними дронами територію Київської області. У Києві, на Київщині та ще в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Що відомо?

Зазначимо, нещоднавно у районі Борисполя було чути вибухи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація зі світлом найскладніша в деяких районах Києва та на лівому березі Київщини, - Свириденко

За даними Повітряних сил, є також загроза для Житомирщини, Чернігівщини ти Сумщини.

"Близько десяти ударних БпЛА на півночі Київщини перетнули водосховище і рухаються у бік Житомирської обл. Решта БпЛА курсують по всій Чернігівській та в центрі Сумської областей", - йдеться у повідомленні.

Фіксують рух нових груп

"Ще нові групи ударних БпЛА із Курщини увійшли в Сумську область", - згодом додали ПС.

Також читайте: Ворог атакував дронами Київщину: пошкоджено будинки у Вишгородському районі

@ "Рашистська пітьма завдала масованого комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі в Київській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. За півтори години було завдано близько 20 ударів балістичними ракетами.
Ірпінь, Буча та Гостомель майже повністю знеструмлені після вибухів. Також є проблеми із водопостачанням.
У відповідь Україна завдала ударів по Орловській ТЕЦ та підстанції 220кВ «Азовська» у населеному пункті Старий Крим біля Маріуполя. Ресурси супротивника повідомляють про проблеми з електропостачанням."
13.01.2026 07:47 Відповісти
13.01.2026 08:48 Відповісти
 
 