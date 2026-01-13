Ворог атакує "шахедами": на Київщині вибухи, є загроза для кількох областей

Зранку 13 січня ворог атакує ударними дронами територію Київської області. У Києві, на Київщині та ще в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Що відомо?

Зазначимо, нещоднавно у районі Борисполя було чути вибухи.

За даними Повітряних сил, є також загроза для Житомирщини, Чернігівщини ти Сумщини.

"Близько десяти ударних БпЛА на півночі Київщини перетнули водосховище і рухаються у бік Житомирської обл. Решта БпЛА курсують по всій Чернігівській та в центрі Сумської областей", - йдеться у повідомленні.

Фіксують рух нових груп

"Ще нові групи ударних БпЛА із Курщини увійшли в Сумську область", - згодом додали ПС.

