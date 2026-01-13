Ворог атакує "шахедами": на Київщині вибухи, є загроза для кількох областей
Зранку 13 січня ворог атакує ударними дронами територію Київської області. У Києві, на Київщині та ще в низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Що відомо?
Зазначимо, нещоднавно у районі Борисполя було чути вибухи.
За даними Повітряних сил, є також загроза для Житомирщини, Чернігівщини ти Сумщини.
"Близько десяти ударних БпЛА на півночі Київщини перетнули водосховище і рухаються у бік Житомирської обл. Решта БпЛА курсують по всій Чернігівській та в центрі Сумської областей", - йдеться у повідомленні.
Фіксують рух нових груп
"Ще нові групи ударних БпЛА із Курщини увійшли в Сумську область", - згодом додали ПС.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ірпінь, Буча та Гостомель майже повністю знеструмлені після вибухів. Також є проблеми із водопостачанням.
У відповідь Україна завдала ударів по Орловській ТЕЦ та підстанції 220кВ «Азовська» у населеному пункті Старий Крим біля Маріуполя. Ресурси супротивника повідомляють про проблеми з електропостачанням."