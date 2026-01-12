Ворог атакував дронами Київщину: пошкоджено будинки у Вишгородському районі

Ворог знову уночі 12 січня атакував ударними дронами територію Київської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки

Як зазначається, унаслідок нічної атаки у Вишгородському районі пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди.

"Розбиті вікна, понівечені фасади, зруйновані покрівлі - це сліди "руского міра", який вони несуть на нашу землю. Найголовніше - люди живі. Постраждалих серед населення немає.

Уся необхідна допомога тим, чиї домівки зазнали руйнувань, уже надається. Працюємо спільно з місцевою владою", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, вночі 12 січня РФ випустила 156 БпЛА по Україні, зокрема 110 "шахедів": ППО знешкодила 135 цілей.
  • Нагадаємо, надвечір неділі, 11 січня, війська РФ атакували безпілотниками територію України.
  • Також зазначалося, що російські війська вночі вдарили по Одесі: у місті перебої зі світлом.
  • Окрім того, ворог атакував дронами Київ: спалахнула пожежа в Солом’янському районі.

Кожен ранок читаю рашисти обстріляли ,зруйнували ,убили ,а де відповідь по рашиських чортах чому Київ ,Дніпро по кілька діб без світла ,а Донецьк,Луганськ зі світлом ?на окупованих територіях перебуває близько сімсот тисяч ворогів чому не знищуются казарми і логістика ворога ? а так звані перестановки в СБУ і ГУР вносят лише невизначеність.
12.01.2026 10:30
 
 