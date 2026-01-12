Ворог атакував дронами Київщину: пошкоджено будинки у Вишгородському районі
Ворог знову уночі 12 січня атакував ударними дронами територію Київської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
Як зазначається, унаслідок нічної атаки у Вишгородському районі пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди.
"Розбиті вікна, понівечені фасади, зруйновані покрівлі - це сліди "руского міра", який вони несуть на нашу землю. Найголовніше - люди живі. Постраждалих серед населення немає.
Уся необхідна допомога тим, чиї домівки зазнали руйнувань, уже надається. Працюємо спільно з місцевою владою", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, вночі 12 січня РФ випустила 156 БпЛА по Україні, зокрема 110 "шахедів": ППО знешкодила 135 цілей.
- Нагадаємо, надвечір неділі, 11 січня, війська РФ атакували безпілотниками територію України.
- Також зазначалося, що російські війська вночі вдарили по Одесі: у місті перебої зі світлом.
- Окрім того, ворог атакував дронами Київ: спалахнула пожежа в Солом’янському районі.
