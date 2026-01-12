РУС
Новости Атака БпЛА на Киевщину
668 2

Враг атаковал дронами Киевщину: повреждены дома в Вышгородском районе

шахед над Киевской областью

В ночь на 12 января враг снова атаковал ударными дронами территорию Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия

Как отмечается, в результате ночной атаки в Вышгородском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.

"Разбитые окна, изуродованные фасады, разрушенные крыши - это следы "русского мира", который они несут на нашу землю. Самое главное - люди живы. Пострадавших среди населения нет.

Вся необходимая помощь тем, чьи дома подверглись разрушениям, уже оказывается. Работаем совместно с местными властями", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, ночью 12 января РФ выпустила 156 БПЛА по Украине, в том числе 110 "шахедов": ПВО обезвредила 135 целей.
  • Напомним, вечером воскресенья, 11 января, войска РФ атаковали беспилотниками территорию Украины.
  • Также отмечалось, что российские войска ночью нанесли удар по Одессе: в городе перебои с электричеством.
  • Кроме того, враг атаковал дронами Киев: вспыхнул пожар в Соломенском районе.

Киевская область (4540) обстрел (31288) Вышгородский район (63)
Кожен ранок читаю рашисти обстріляли ,зруйнували ,убили ,а де відповідь по рашиських чортах чому Київ ,Дніпро по кілька діб без світла ,а Донецьк,Луганськ зі світлом ?на окупованих територіях перебуває близько сімсот тисяч ворогів чому не знищуются казарми і логістика ворога ? а так звані перестановки в СБУ і ГУР вносят лише невизначеність.
