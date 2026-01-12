Враг атаковал дронами Киевщину: повреждены дома в Вышгородском районе

В ночь на 12 января враг снова атаковал ударными дронами территорию Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия

Как отмечается, в результате ночной атаки в Вышгородском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.

"Разбитые окна, изуродованные фасады, разрушенные крыши - это следы "русского мира", который они несут на нашу землю. Самое главное - люди живы. Пострадавших среди населения нет.

Вся необходимая помощь тем, чьи дома подверглись разрушениям, уже оказывается. Работаем совместно с местными властями", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

По данным Воздушных сил, ночью 12 января РФ выпустила 156 БПЛА по Украине, в том числе 110 "шахедов": ПВО обезвредила 135 целей.

Напомним, вечером воскресенья, 11 января, войска РФ атаковали беспилотниками территорию Украины.

Также отмечалось, что российские войска ночью нанесли удар по Одессе: в городе перебои с электричеством.

Кроме того, враг атаковал дронами Киев: вспыхнул пожар в Соломенском районе.

