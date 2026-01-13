РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10538 посетителей онлайн
Новости
1 889 2

Враг атакует "шахедами": на Киевщине - взрывы, есть угроза для нескольких областей

шахед над Борисполем

Утром 13 января враг атакует ударными дронами территорию Киевской области. В Киеве, Киевской области и еще в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Отметим, недавно в районе Борисполя были слышны взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация со светом самая сложная в некоторых районах Киева и на левом берегу Киевской области, - Свириденко

По данным Воздушных сил, есть также угроза для Житомирской, Черниговской и Сумской областей.

"Около десяти ударных БПЛА на севере Киевской области пересекли водохранилище и движутся в сторону Житомирской области. Остальные БПЛА курсируют по всей Черниговской и в центре Сумской областей", - говорится в сообщении.

Фиксируют движение новых групп

"Еще новые группы ударных БПЛА из Курщины вошли в Сумскую область", - позже добавили ВС.

Читайте также: Враг атаковал дронами Киевскую область: повреждены дома в Вышгородском районе

Автор: 

Борисполь (778) Киевская область (4544) Шахед (1808) Житомирская область (1469)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ "Рашистська пітьма завдала масованого комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі в Київській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. За півтори години було завдано близько 20 ударів балістичними ракетами.
Ірпінь, Буча та Гостомель майже повністю знеструмлені після вибухів. Також є проблеми із водопостачанням.
У відповідь Україна завдала ударів по Орловській ТЕЦ та підстанції 220кВ «Азовська» у населеному пункті Старий Крим біля Маріуполя. Ресурси супротивника повідомляють про проблеми з електропостачанням."
показать весь комментарий
13.01.2026 07:47 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2026 08:48 Ответить
 
 