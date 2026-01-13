Враг атакует "шахедами": на Киевщине - взрывы, есть угроза для нескольких областей

Утром 13 января враг атакует ударными дронами территорию Киевской области. В Киеве, Киевской области и еще в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Что известно?

Отметим, недавно в районе Борисполя были слышны взрывы.

По данным Воздушных сил, есть также угроза для Житомирской, Черниговской и Сумской областей.

"Около десяти ударных БПЛА на севере Киевской области пересекли водохранилище и движутся в сторону Житомирской области. Остальные БПЛА курсируют по всей Черниговской и в центре Сумской областей", - говорится в сообщении.

Фиксируют движение новых групп

"Еще новые группы ударных БПЛА из Курщины вошли в Сумскую область", - позже добавили ВС.

