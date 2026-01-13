Враг атакует "шахедами": на Киевщине - взрывы, есть угроза для нескольких областей
Утром 13 января враг атакует ударными дронами территорию Киевской области. В Киеве, Киевской области и еще в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Что известно?
Отметим, недавно в районе Борисполя были слышны взрывы.
По данным Воздушных сил, есть также угроза для Житомирской, Черниговской и Сумской областей.
"Около десяти ударных БПЛА на севере Киевской области пересекли водохранилище и движутся в сторону Житомирской области. Остальные БПЛА курсируют по всей Черниговской и в центре Сумской областей", - говорится в сообщении.
Фиксируют движение новых групп
"Еще новые группы ударных БПЛА из Курщины вошли в Сумскую область", - позже добавили ВС.
Ірпінь, Буча та Гостомель майже повністю знеструмлені після вибухів. Також є проблеми із водопостачанням.
У відповідь Україна завдала ударів по Орловській ТЕЦ та підстанції 220кВ «Азовська» у населеному пункті Старий Крим біля Маріуполя. Ресурси супротивника повідомляють про проблеми з електропостачанням."