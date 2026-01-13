По меньшей мере 3 крылатые ракеты в направлении Киевщины, - Воздушные Силы (обновлено)
Утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Где угроза?
"По меньшей мере, три крылатые ракеты направляются в сторону Киевской области", - говорится в сообщении.
Есть также угроза для Полтавщины.
"Крылатые ракеты - Яготин, Пирятин, Гадяч - ориентировочно!" - уточнили ВС.
"Крылатая ракета курсом на Борисполь", - добавили Воздушные силы.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА и ракеты. Силы ПВО работают по целям", - информирует Киевская ОВА.
"Крылатая ракета вблизи Чернигова. Крылатая ракета вблизи Канева", - уточнили ВС.
Обновленная информация
- "Крылатая ракета курсом на Борисполь", - добавили Воздушные силы.
- "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА и ракеты. Силы ПВО работают по целям", - сообщает Киевская ОВА.
- "Крылатая ракета вблизи Чернигова. Крылатая ракета вблизи Канева", - уточнили ВС.
- "Крылатая ракета в районе Пирятина, курс на запад", - говорится в сообщении.
- "Крылатая ракета на севере Киевского водохранилища", - добавили ВС в 7.42.
- "Крылатая ракета в направлении Канева", - информируют ВС.
- "Крылатая ракета в районе Макарова на Киевщине", - также отметили Воздушные силы.
- "Крылатая ракета в направлении Белой Церкви, изменила курс на Киев (с юга)", - уточнили ВС.
По данным мониторинговых телеграм-каналов, ракеты пока не фиксируются.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
