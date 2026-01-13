РУС
Новости Воздушная тревога на Киевщине Взрывы на Киевщине
По меньшей мере 3 крылатые ракеты в направлении Киевщины, - Воздушные Силы (обновлено)

Утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Где угроза?

"По меньшей мере, три крылатые ракеты направляются в сторону Киевской области", - говорится в сообщении.

Есть также угроза для Полтавщины.

"Крылатые ракеты - Яготин, Пирятин, Гадяч - ориентировочно!" - уточнили ВС.

"Крылатая ракета курсом на Борисполь", - добавили Воздушные силы.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА и ракеты. Силы ПВО работают по целям", - информирует Киевская ОВА.

"Крылатая ракета вблизи Чернигова. Крылатая ракета вблизи Канева", - уточнили ВС.

Обновленная информация

  • "Крылатая ракета в районе Пирятина, курс на запад", - говорится в сообщении.
  • "Крылатая ракета на севере Киевского водохранилища", - добавили ВС в 7.42.
  • "Крылатая ракета в направлении Канева", - информируют ВС.
  • "Крылатая ракета в районе Макарова на Киевщине", - также отметили Воздушные силы.
  • "Крылатая ракета в направлении Белой Церкви, изменила курс на Киев (с юга)", - уточнили ВС.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, ракеты пока не фиксируются.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

Автор: 

Борисполь (778) Киевская область (4544) ракеты (3871) Воздушные силы (2889) Воздушные атаки на Киев (938)
викатуємо Ф-16 ,три
13.01.2026 07:45 Ответить
Вони в мороз не літають 😸
13.01.2026 07:47 Ответить
на Алясці літають
13.01.2026 07:49 Ответить
Там інший підвид, в нас теплолюбиві ( та я жартую 😸).
13.01.2026 07:50 Ответить
Таганрог ,шо там пепео ?
13.01.2026 07:52 Ответить
Іран продав Росії ракет на майже $3 млрд, загальна сума контрактів перевищила $4 млрд - Bloomberg
13.01.2026 07:53 Ответить
Вже пишуть 2,7.
13.01.2026 07:56 Ответить
У ЄС визнають неминучість переговорів з Путіним, - Єврокомісія. ( Це нам не іран)
13.01.2026 07:58 Ответить
 
 