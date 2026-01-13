РУС
Враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирщины: произошел пожар

РФ атаковала энергосистему: два города Полтавской области обесточены

В ночь на вторник, 13 января, и утром враг продолжал атаковать критическую инфраструктуру Житомирской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, сегодня ночью под ударами оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах.

"На данный момент информации о погибших и пострадавших нет. Спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожара, возникшего на месте вражеского удара. Специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты снова атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирщины: есть отключение электроэнергии

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
  • Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
  • По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирской области: пострадали два работника. ФОТО

обстрел (31305) энергетика (3029) Житомирская область (1469)
