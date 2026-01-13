Враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирщины: произошел пожар
В ночь на вторник, 13 января, и утром враг продолжал атаковать критическую инфраструктуру Житомирской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, сегодня ночью под ударами оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах.
"На данный момент информации о погибших и пострадавших нет. Спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожара, возникшего на месте вражеского удара. Специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
- Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
- По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.
Полетів вмовляти Гренландію на мирний план гарантій?
Ірпінь, Буча та Гостомель були майже повністю знеструмлені після вибухів. Також виникли проблеми із водопостачанням.
У відповідь Україна завдала ударів по Орловській ТЕЦ та підстанції 220кВ «Азовська» у населеному пункті Старий Крим біля Маріуполя. Ресурси супротивника повідомляють про проблеми з електропостачанням."
https://pbs.twimg.com/media/G-gDQ3DXUAAArgC?format=jpg&name=small