Ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини: здійнялася пожежа

У ніч проти вівторка, 13 січня та зранку ворог продовжував атакувати критичну інфраструктуру Житомирщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, сьогодні вночі під ударами опинилися декілька об'єктів в Коростенському та Звягельському районах.

"Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. Рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі, що виникла на місці ворожого удару. Спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.

Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.

