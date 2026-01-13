Ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини: здійнялася пожежа

РФ атакувала енергосистему: два міста Полтавщини знеструмлені

У ніч проти вівторка, 13 січня та зранку ворог продовжував атакувати критичну інфраструктуру Житомирщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, сьогодні вночі під ударами опинилися декілька об'єктів в Коростенському та Звягельському районах.

"Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. Рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі, що виникла на місці ворожого удару. Спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
  • Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
  • За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.

До речі, а де кончений голуб миру зе!гніда?
Полетів вмовляти Гренландію на мирний план гарантій?
13.01.2026 09:13 Відповісти
Щоб протистояти цьому треба по кількості ударів перевершувати удари кацапстану.Є такий, котрий багато чого обіцяв,прізвище його ЗЕленський але схоже на те що він звичайний БАЛАБОЛ.
13.01.2026 09:33 Відповісти
@ "Рашистська пітьма завдала масованого комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі в Київській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. За півтори години було завдано близько 20 ударів балістичними ракетами.
Ірпінь, Буча та Гостомель були майже повністю знеструмлені після вибухів. Також виникли проблеми із водопостачанням.
У відповідь Україна завдала ударів по Орловській ТЕЦ та підстанції 220кВ «Азовська» у населеному пункті Старий Крим біля Маріуполя. Ресурси супротивника повідомляють про проблеми з електропостачанням."

https://pbs.twimg.com/media/G-gDQ3DXUAAArgC?format=jpg&name=small
13.01.2026 09:33 Відповісти
 
 