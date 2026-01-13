РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року

Російські загаргбники вчергове атакували ТЕС ДТЕК в одній із українських областей.

Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції з жовтня 2025

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.

Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

