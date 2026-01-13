РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года

Российские захватчики в очередной раз атаковали ТЭС ДТЭК в одной из украинских областей.

В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции с октября 2025 года

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

