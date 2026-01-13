РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года
Российские захватчики в очередной раз атаковали ТЭС ДТЭК в одной из украинских областей.
В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции с октября 2025 года
Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.
Что предшествовало?
А тепер про КО-КО-КО-когераційні установки. Ви знаєте скільки їх потрібно і скільки це буде коштувати. Я порахував для того щоб замістити 50% теплових потужностей, які знаходяться на неокупованій теріторії потрібно виробляти 10 000 МВт. Одна установка на 1 МВт коштує 1-2 млн євро. А тепер питання де взяти 10-20 млрд євро на установки, де взяти 10000 самих установок, яких виробляють в рік до тисячі, хто їх буде обслуговувати, і головне ДЕ брати ГАЗ для того щоб вони працювали. І щось мені підказує що кіловат такої енергії буде коштувати в рази більше ніж звичайної теплової.
є дуже просте рішення. не красти.
І головне: бити по когенеративним установках ракетами економічно не вигідно. Ще й агентуру задіювати для визначення місць розташування. Та й робити їх підземними з відповідним захистом.
Так що зав'язуй зі своїми недолугими висерами, які потім сам же й підтираєш. Бо здається мені, ти на ворога працюєш.
Кажется в 2023 году японцы предложили эти установки по приемлемой цене.
Плюс сами разработали документацию.
Для старта планировалось установить эти установки в 4 областях.
Дело стало за утверждением.
И что Вы думаете? Галущенко, наверное не получив откат, зарубил этот проект.
Японцы злые уехали обратно к себе домой.
ЦЕ не зважаючи на то, що це мова Росії - тої самої яка блокувала Одесу щоб вбити економіку, бє в морози - щоб заморозити і бє по їду - щоб голодували і бє по складам ліків щоб більше померли.
Парадокс так?
.......а про рузкіх? - а що вони роблять такого що не роблять уже 700 років?
- Та щоби з їх допомогою безперестанку викачувати з бізнесу і населення гроші на свої особисті потреби.
А спорудження захисту енергооб'єктів від повітряних атак пітьми? А ремонт ушкоджених вибухами трансформаторних підстанцій і ЛЕП? - "Ні, то не для нас. То нехай держава цим опікується."
Питання: нафуя тоді державі й далі доручати цим "розумним і красивим" володіти стратегічними об'єктами енергетики, якщо вони саботують роботи з укріплення їхнього захисту та ігнорують потреби в ремонтах, очікуючи на те, що хтось зробить цю роботу за них?
Потрібно негайно вилучити всю енергетику з липких лап цих захланних ахмето-суркісів!
Не знаю.
Дебілка свириденка, каже все в нормі.
Українці, за свої кошти відремонтують власність Ахметова.
А потім, заплатять, ще по в чергове по підвищеному тарифу.
От прямо після четверга київ зажирує від кількості світла!
Чи хтось, не вірить зеленим дегенератам мародерам?
Не брешіть! Дивиться опитування кміс!