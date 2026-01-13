РУС
РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года

Российские захватчики в очередной раз атаковали ТЭС ДТЭК

Российские захватчики в очередной раз атаковали ТЭС ДТЭК в одной из украинских областей.

В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции с октября 2025 года

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
  • Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экстренные отключения введены в Киеве и Бучанском районе Киевской области, - ДТЭК (обновлено)

Топ комментарии
+6
********, скажить, чому ваш незламний, чавунояйцевий та сонцесяйний, який зараз, поки ви сидите без електроенергії та опалення, гріє за наш рахунок свою сраку на Кіпрі, незаймется централізованою закупівлею когераційних установок шоб на рівні держави забезпечити людей і теплом і електрикою? За 4 роки бомбьожок інфраструктури мог би вже всю країну забезпечити. Ааааа, мабутьці установки БЕЗОТКАТНІ, а Вова без откату та шлагбауму не працює.
13.01.2026 08:52 Ответить
+4
Нууу....
Не знаю.
Дебілка свириденка, каже все в нормі.
Українці, за свої кошти відремонтують власність Ахметова.
А потім, заплатять, ще по в чергове по підвищеному тарифу.
От прямо після четверга київ зажирує від кількості світла!
Чи хтось, не вірить зеленим дегенератам мародерам?
Не брешіть! Дивиться опитування кміс!
13.01.2026 09:09 Ответить
+4
"...у вашій голові..." - нє, нє, нє, парніша. Ми всі дружно слухали про виділення овердокуя грошей на трирівневий захист енергетики. Замість ракетних програм для знищення "рабсіян". А ще відомий тобі потужний міністр енергетики, домохранітєль маєтку захарченка, свого часу зарубав проект розподіленої електро-теплогенерації, яку спроектували і готові були профінансувати японці для Києва. Так шо не перегібай!
13.01.2026 09:10 Ответить
Де трирівневий захист? Ходить по пляжах Ізраїлю?
13.01.2026 08:45 Ответить
Міндіч-ти?
13.01.2026 09:06 Ответить
Я дивлюся у *********** усе гаразд з електрикою і опаленням?
А тепер про КО-КО-КО-когераційні установки. Ви знаєте скільки їх потрібно і скільки це буде коштувати. Я порахував для того щоб замістити 50% теплових потужностей, які знаходяться на неокупованій теріторії потрібно виробляти 10 000 МВт. Одна установка на 1 МВт коштує 1-2 млн євро. А тепер питання де взяти 10-20 млрд євро на установки, де взяти 10000 самих установок, яких виробляють в рік до тисячі, хто їх буде обслуговувати, і головне ДЕ брати ГАЗ для того щоб вони працювали. І щось мені підказує що кіловат такої енергії буде коштувати в рази більше ніж звичайної теплової.
13.01.2026 09:22 Ответить
де взяти 10 млрд?
є дуже просте рішення. не красти.
13.01.2026 09:29 Ответить
Ні, *******, елекироенергії у мене нема иа і в квартирі 15 по Цельсію. Завдяки вам і тобі особисто. Ле взяти кошти? Заісно не у СОУ, як це робить ваш кралій і божок. А порахуй нам, Підрахуй, скільки, наприклал, коштує марафон для дебілів і помнож це хочаб на 3, бо це мінімум скільки років фінансують це лайно яке ти вдиваєш. Дороги .... . Міндічі .... . Продовжить далі перераховувати джерела чи сам свій мозок вмикнеш?
13.01.2026 09:45 Ответить
До речі, а чого такий розкід цени 1 - 2 мільони? Шо, без відкату 1 а з відкатом 2?
13.01.2026 09:47 Ответить
Дружочок, а шо ж ти так: серонув комент, задав питання - і змився? (видалив все). Так от, доповідаю, раз ти гуглом користуватися не в змозі: "Фінансування захисту енергетики в Україні у 2024 році відбувалося через державні експериментальні проєкти та програми підтримки, зокрема, Рахункова палата відзвітувала про використання 18,71 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн на захист інфраструктури у 2023-2024". Тепер знову про твої цифри: блазень ощасливлював плебс обіцянками про +1ГВт додаткової генерації. Це не 10ГВт, про які ти написав, але оцих 35,9 мрд. грн якраз би вистачило на 0,8ГВт обіцяної генерації. Але ж ...
І головне: бити по когенеративним установках ракетами економічно не вигідно. Ще й агентуру задіювати для визначення місць розташування. Та й робити їх підземними з відповідним захистом.
Так що зав'язуй зі своїми недолугими висерами, які потім сам же й підтираєш. Бо здається мені, ти на ворога працюєш.
13.01.2026 10:25 Ответить
Все верно.
Кажется в 2023 году японцы предложили эти установки по приемлемой цене.
Плюс сами разработали документацию.
Для старта планировалось установить эти установки в 4 областях.
Дело стало за утверждением.
И что Вы думаете? Галущенко, наверное не получив откат, зарубил этот проект.
Японцы злые уехали обратно к себе домой.
13.01.2026 10:20 Ответить
ТРЕБА БІЛЬШЕ ГОВОРИТИ РОСІЙСЬКОЮ да? - бачу як вертаються до російської, Київ весь і тд

ЦЕ не зважаючи на то, що це мова Росії - тої самої яка блокувала Одесу щоб вбити економіку, бє в морози - щоб заморозити і бє по їду - щоб голодували і бє по складам ліків щоб більше померли.

Парадокс так?

.......а про рузкіх? - а що вони роблять такого що не роблять уже 700 років?
13.01.2026 08:56 Ответить
Навіщо ахмето-суркісам енергетичні активи?
- Та щоби з їх допомогою безперестанку викачувати з бізнесу і населення гроші на свої особисті потреби.
А спорудження захисту енергооб'єктів від повітряних атак пітьми? А ремонт ушкоджених вибухами трансформаторних підстанцій і ЛЕП? - "Ні, то не для нас. То нехай держава цим опікується."
Питання: нафуя тоді державі й далі доручати цим "розумним і красивим" володіти стратегічними об'єктами енергетики, якщо вони саботують роботи з укріплення їхнього захисту та ігнорують потреби в ремонтах, очікуючи на те, що хтось зробить цю роботу за них?
Потрібно негайно вилучити всю енергетику з липких лап цих захланних ахмето-суркісів!
13.01.2026 09:07 Ответить
Від самого початку ідеї про "трирівневий захист" відповідальність була покладена на ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАЦІЇ (ОВА, РВА). І фінансування все йшло через них. Але закінчилося на рівні розставляння контейнерів з піском (габіонів). І ВСЬО. ахмєтка - ворог України, але ДТЕК в цьому питанні не при ділах.
13.01.2026 09:17 Ответить
Нууу....
Не знаю.
Дебілка свириденка, каже все в нормі.
Українці, за свої кошти відремонтують власність Ахметова.
А потім, заплатять, ще по в чергове по підвищеному тарифу.
От прямо після четверга київ зажирує від кількості світла!
Чи хтось, не вірить зеленим дегенератам мародерам?
Не брешіть! Дивиться опитування кміс!
13.01.2026 09:09 Ответить
 
 