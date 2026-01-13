Без тепла сейчас - около 500 домов в Киеве, - КГГА
После очередного ночного обстрела в Киеве введены и действуют экстренные отключения света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Работа транспорта
Вместо наземного электротранспорта на дублирующие маршруты выводятся автобусы.
"Движение трамваев и троллейбусов на правом берегу дублируют автобусы. Из-за последствий вражеских обстрелов и сложной ситуации в энергосистеме временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева", - говорится в сообщении.
Отопление
"Без тепла остаются около 500 домов", - говорится в сообщении.
Коммунальщики продолжают работу по ликвидации последствий вражеских атак.
Что предшествовало?
Как сообщалось, экстренные отключения введены в Киеве и Бучанском районе Киевской области.
- Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
- Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
- По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.
- Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.
- По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.
