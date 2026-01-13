РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11019 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
679 2

Без тепла сейчас - около 500 домов в Киеве, - КГГА

Отопительный сезон стартовал во всех областях, кроме Херсонской

После очередного ночного обстрела в Киеве введены и действуют экстренные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Работа транспорта

Вместо наземного электротранспорта на дублирующие маршруты выводятся автобусы.

"Движение трамваев и троллейбусов на правом берегу дублируют автобусы. Из-за последствий вражеских обстрелов и сложной ситуации в энергосистеме временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева", - говорится в сообщении.

Читайте также: В части Соломенского и Святошинского районов Киева снова аварийные отключения света

Отопление

"Без тепла остаются около 500 домов", - говорится в сообщении.

Коммунальщики продолжают работу по ликвидации последствий вражеских атак.

Что предшествовало?

Как сообщалось, экстренные отключения введены в Киеве и Бучанском районе Киевской области.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
  • Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
  • По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.
  • Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.
  • По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.

Читайте также: В Киеве из-за морозов в некоторых домах разрываются трубы и батареи отопления. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26564) Тарифы на отопление (745) энергетика (3029) отключение света (625)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та, шо ви ото починаєте?
Дебілка свириденка розпорядилася підігнати генератори до кожної батареї.
показать весь комментарий
13.01.2026 13:48 Ответить
І прогноз сильно мінусовий, капець.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:46 Ответить
 
 