Без тепла сейчас - около 500 домов в Киеве, - КГГА

После очередного ночного обстрела в Киеве введены и действуют экстренные отключения света.

Работа транспорта

Вместо наземного электротранспорта на дублирующие маршруты выводятся автобусы.

"Движение трамваев и троллейбусов на правом берегу дублируют автобусы. Из-за последствий вражеских обстрелов и сложной ситуации в энергосистеме временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева", - говорится в сообщении.

Отопление

"Без тепла остаются около 500 домов", - говорится в сообщении.

Коммунальщики продолжают работу по ликвидации последствий вражеских атак.

Что предшествовало?

Как сообщалось, экстренные отключения введены в Киеве и Бучанском районе Киевской области.

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.

Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.

По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.

