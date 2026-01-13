Без тепла наразі близько 500 будинків у Києві, - КМДА
Після чергового нічного обстрілу в Києві запроваджено і діють екстрені відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Робота транспорту
Замість наземного електротранспорту на дублюючі маршрути виводяться автобуси.
"Рух трамваїв і тролейбусів на правому березі дублюють автобуси. Через наслідки ворожих обстрілів і складну ситуацію в енергосистемі тимчасово призупинений рух наземного електротранспорту на правому березі Києва", - йдеться у повідомленні.
Опалення
"Без тепла залишаються близько 500 будинків", - йдеться у повідомленні.
Комунальники продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожих атак.
Що передувало?
Як повідомлялося, що екстрені відключення запроваджено у Києві та Бучанському районі Київщини.
- Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
- Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
- За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
- Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
- За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.
Дебілка свириденка розпорядилася підігнати генератори до кожної батареї.