Без тепла наразі близько 500 будинків у Києві, - КМДА

Опалювальний сезон стартував в усіх областях, крім Херсонщини

Після чергового нічного обстрілу в Києві запроваджено і діють екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Робота транспорту

Замість наземного електротранспорту на дублюючі маршрути виводяться автобуси.

"Рух трамваїв і тролейбусів на правому березі дублюють автобуси. Через наслідки ворожих обстрілів і складну ситуацію в енергосистемі тимчасово призупинений рух наземного електротранспорту на правому березі Києва", - йдеться у повідомленні.

Опалення

"Без тепла залишаються близько 500 будинків", - йдеться у повідомленні.

Комунальники продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожих атак.

Що передувало?

Як повідомлялося, що екстрені відключення запроваджено у Києві та Бучанському районі Київщини.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
  • Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
  • За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
  • Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
  • За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.

Та, шо ви ото починаєте?
Дебілка свириденка розпорядилася підігнати генератори до кожної батареї.
13.01.2026 13:48 Відповісти
І прогноз сильно мінусовий, капець.
13.01.2026 14:46 Відповісти
 
 