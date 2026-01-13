РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські війська у ніч на 13 січня атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, ворог випустив 18 балістичних Іскандер-М/зенітних керованих ракет С-300 із Курської, Брянської, Воронезької області та окупованого Криму.

Також був пуск 7 ракет Іскандер-К із Курщини та Бєлгородщини.

Росіяни атакували 293 БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Кача – ТОТ АР Криму.

Близько 200 із них – "шахеди".

Балістикою росіяни били по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Результат роботи ППО

Станом на 9:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет Іскандер-К та 240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

