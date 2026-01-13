РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські війська у ніч на 13 січня атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ворог випустив 18 балістичних Іскандер-М/зенітних керованих ракет С-300 із Курської, Брянської, Воронезької області та окупованого Криму.
Також був пуск 7 ракет Іскандер-К із Курщини та Бєлгородщини.
Росіяни атакували 293 БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Кача – ТОТ АР Криму.
Близько 200 із них – "шахеди".
Балістикою росіяни били по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.
Результат роботи ППО
Станом на 9:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет Іскандер-К та 240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.
Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
це аксіома
І ось пройшло понад три роки. Рашисти накрали на Заході запчастин, натягали від китайців всякого - і шмаляють по нам ще більше ракет.
А що ми їм у відповідь? Фламіндічів? Під командуванням Зеленського і Єрмака так працювали зі сказочно багатими західними партнерами, що жодного ракетного виробництва так толком і не запустили. Хоча бабки і технології у нашому таборі є. Треба ще якийся самміт провести. Бо якось не взлітає фламіндіч.
Юрій Ніколов
Думаю, що неможливо в кожному своєму дописі/коментарі згадувати про все-все-все.
Не буду пояснювати до чого це я написав. Розумні зрозуміють без пояснень, а нерозумні і з поясненнями не зрозуміють.
Але дискусії навряд чи будуть, бо коментатори тут з іншими задачами. Скажу тільки що в політиці в нас відносно інтересів держави і народу дуже давно вкрай багато хаосу. А хаос і обережність не сумісні.