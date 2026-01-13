УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9587 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
6 209 19

РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей. ІНФОГРАФІКА

Масована атака балістикою та шахедами 13 січня: робота ППО

Російські війська у ніч на 13 січня атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, ворог випустив 18 балістичних Іскандер-М/зенітних керованих ракет С-300 із Курської, Брянської, Воронезької області та окупованого Криму.

Також був пуск 7 ракет Іскандер-К із Курщини та Бєлгородщини.

Росіяни атакували 293 БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Кача – ТОТ АР Криму.

Близько 200 із них – "шахеди".

Балістикою росіяни били по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Результат роботи ППО

Станом на 9:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет Іскандер-К та 240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Автор: 

обстріл (33600) ППО (4053) Повітряні сили (3361) балістичні ракети (584) Шахед (2127) Іскандер (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як zeленим vuродкам доїти ЄС на мільярди, чим пояснити?
показати весь коментар
13.01.2026 09:49 Відповісти
ЄС не дюуже і дає гроші.Той кредит на 90 мільярдів ще не видали і не відомо,чи видадуть взагалі.
показати весь коментар
13.01.2026 11:05 Відповісти
скоро заправлять фламінго керосином,та як єпонуть.Відповідний відосик готується і цей день зроблять національним святом .
показати весь коментар
13.01.2026 09:48 Відповісти
пропоную вам дати премію Неб'юла ))
показати весь коментар
13.01.2026 10:18 Відповісти
Зеля де обіцяні 3 тисячі ракет ? ти уникай трохи коли говориш таку нісенітницю ,це не президент не гарант конституції ,це посьміховисько ,зате друзі з вкраденими грошима добре почуваются.
показати весь коментар
13.01.2026 10:08 Відповісти
А що чекати від тупого шута?
показати весь коментар
13.01.2026 10:22 Відповісти
блазень бреше завжди
це аксіома
показати весь коментар
13.01.2026 10:31 Відповісти
А пам'ятаєте, як у 2022 році рахували, скільки у рашистів лишилось ракет з совєцьких запасів?
І ось пройшло понад три роки. Рашисти накрали на Заході запчастин, натягали від китайців всякого - і шмаляють по нам ще більше ракет.
А що ми їм у відповідь? Фламіндічів? Під командуванням Зеленського і Єрмака так працювали зі сказочно багатими західними партнерами, що жодного ракетного виробництва так толком і не запустили. Хоча бабки і технології у нашому таборі є. Треба ще якийся самміт провести. Бо якось не взлітає фламіндіч.

Юрій Ніколов
показати весь коментар
13.01.2026 10:29 Відповісти
ніколов забув за іран, кндр, венесуелу, які за грошики кацапів своїм розкрученим за кілька останніх років впк забезпечують усі потреби рашистів у ракетах, дронах, снарядах, бк, гарматах, самоходках, військовій техніці
показати весь коментар
13.01.2026 10:34 Відповісти
Не думаю, що Ніколов забув про те, що Ви написали.
Думаю, що неможливо в кожному своєму дописі/коментарі згадувати про все-все-все.
показати весь коментар
13.01.2026 10:47 Відповісти
Де масовані рамки ракет України по рашці? Я не здивуюсь як пукін перед масованою атакою телефонує по секретній лінії потужньому і ввічливо просить улетіти з країни на час цього, як думаєте таке може бути?
показати весь коментар
13.01.2026 11:04 Відповісти
З диким звіром необхідна обережність. Це не принижує, а навпаки показує розсудливість. І допомагає безпеці. Нажаль це розуміють далеко не всі.

Не буду пояснювати до чого це я написав. Розумні зрозуміють без пояснень, а нерозумні і з поясненнями не зрозуміють.
показати весь коментар
13.01.2026 11:25 Відповісти
то шо ти бот усі зрозуміли
показати весь коментар
13.01.2026 13:15 Відповісти
Звичайно програмісти добре розуміють, але щось ти не той програміст. Напевно начальник програмістів.
показати весь коментар
13.01.2026 13:54 Відповісти
і тому ми полізли на курськ і зараз не курське напрвлення, а Сумське.
показати весь коментар
13.01.2026 14:14 Відповісти
І не тільки це. Таке почалося набагато раніше і було не одне. Не буду вдаватись в деталі. Деталі є окремими речами про які можна і необхідно дискутувати. Бо треба вчитись на помилках. Але я навряд чи буду включатись в дискусії, якщо вони будуть. Від мене достатньо написаного. Потрібна ширша увага від інших.
Але дискусії навряд чи будуть, бо коментатори тут з іншими задачами. Скажу тільки що в політиці в нас відносно інтересів держави і народу дуже давно вкрай багато хаосу. А хаос і обережність не сумісні.
показати весь коментар
13.01.2026 23:08 Відповісти
 
 