Велика Британія створить для України балістичні ракети дальністю понад 500 км

Велика Британія розробить нову далекобійну балістичну ракету для підтримки військових зусиль України. Ракета буде здатна нести боєголовку вагою 200 кг на відстань понад 500 км.

Про це повідомляється на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт під назвою Nightfall

У межах проєкту під назвою Nightfall уряд Британії оголосив початок проведення конкурсу на швидку розробку балістичних ракет наземного базування, здатних нести боєголовку вагою 200 кілограмів на дальність понад 500 кілометрів.

Передбачається, що ракети Nightfall зможуть запускатися з різних транспортних засобів, випускатися зможуть кілька ракет поспіль, після чого ракетоносій відводитиметься за лічені хвилини, що "дозволить українським військам вражати ключові військові об'єкти до того, як російські війська встигнуть відреагувати".

"З 200-кілограмовою осколково-фугасною боєголовкою, високоточним виробництвом 10 систем на місяць і максимальною ціною 800 тисяч фунтів стерлінгів за ракету, Nightfall має на меті забезпечити Україну потужним, економічно ефективним варіантом удару на великі відстані з мінімальним зовнішнім експортним контролем",- заявили в уряді Британії.

Проєкт Nightfall передбачає, що три галузеві команди, кожна з яких отримає контракт на розробку вартістю 9 мільйонів фунтів стерлінгів, спроєктують, розроблять і поставлять свої перші три ракети впродовж 12 місяців для проведення їх випробування.

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Зазначається, що детальні вимоги до проєкту Nightfall були надіслані галузевим партнерам 19 грудня 2025 року, вони підписали необхідні угоди про конфіденційність та безпеку.

Кінцевий термін отримання пропозицій щодо розробки Nightfall - 9 лютого 2026 року, а контракт(и) на розробку планується укласти в березні 2026 року, вказується на сайті уряду Великобританії.

Виробництво дронів Британією

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Велика Британія з січня 2026 року почне виробляти дрони-перехоплювачі Octopus для України, які мають посилити захист від російських атак.

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