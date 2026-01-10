Британія у січні розпочне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus для України
Велика Британія з січня 2026 року почне виробляти дрони-перехоплювачі Octopus для України, які мають посилити захист від російських атак.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міноборони Великої Британії, про це заявив міністр оборони Джон Гілі.
"Виробництво британських безпілотників-перехоплювачів Octopus розпочнеться цього місяця, що підвищить здатність України захищатися від атак російських безпілотників на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру", - наголосив міністр оборони Британії.
Велика Британія має намір виробляти тисячі дронів Octopus щомісяця та відправляти їх назад до України для захисту від подальших атак російських безпілотників.
Безпілотники Octopus: що відомо
Перехоплювачі Octopus були розроблені українськими інженерами та вдосконалені британською промисловістю. Вони використовують дані з передової, щоб знищувати дрони типу Shahed ще до того, як ті досягнуть цілей. Ці дрони недорогі, швидко виготовляються та призначені для масового виробництва.
Кожен перехоплювач Octopus коштує менш ніж 10% від вартості дрона, який він призначений знищити, і це забезпечить Україні стійкий і масштабований спосіб захисту неба. Конструкція дрона оновлюється кожні шість тижнів, щоб випереджати російську тактику.
Програма Octopus доповнює зобов’язання Великої Британії інвестувати 600 млн фунтів у протиповітряну оборону України цього року в межах загального пакета військової допомоги на 4,5 млрд фунтів.
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