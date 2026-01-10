Британія у січні розпочне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus для України

Велика Британія з січня 2026 року почне виробляти дрони-перехоплювачі Octopus для України, які мають посилити захист від російських атак.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міноборони Великої Британії, про це заявив міністр оборони Джон Гілі.

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"Виробництво британських безпілотників-перехоплювачів Octopus розпочнеться цього місяця, що підвищить здатність України захищатися від атак російських безпілотників на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру", - наголосив міністр оборони Британії.

Велика Британія має намір виробляти тисячі дронів Octopus щомісяця та відправляти їх назад до України для захисту від подальших атак російських безпілотників.

Безпілотники Octopus: що відомо

Перехоплювачі Octopus були розроблені українськими інженерами та вдосконалені британською промисловістю. Вони використовують дані з передової, щоб знищувати дрони типу Shahed ще до того, як ті досягнуть цілей. Ці дрони недорогі, швидко виготовляються та призначені для масового виробництва.

Кожен перехоплювач Octopus коштує менш ніж 10% від вартості дрона, який він призначений знищити, і це забезпечить Україні стійкий і масштабований спосіб захисту неба. Конструкція дрона оновлюється кожні шість тижнів, щоб випереджати російську тактику.

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Програма Octopus доповнює зобов’язання Великої Британії інвестувати 600 млн фунтів у протиповітряну оборону України цього року в межах загального пакета військової допомоги на 4,5 млрд фунтів.