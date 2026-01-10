РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9342 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Великобритании
1 119 9

Великобритания в январе начнет производство дронов-перехватчиков Octopus для Украины

Великобритания запускает производство дронов-перехватчиков Octopus для усиления ПВО Украины

Великобритания с января 2026 года начнет производить дроны-перехватчики Octopus для Украины, которые должны усилить защиту от российских атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании, об этом заявил министр обороны Джон Гилли.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Производство британских беспилотников-перехватчиков Octopus начнется в этом месяце, что повысит способность Украины защищаться от атак российских беспилотников на гражданское население и критически важную инфраструктуру", - подчеркнул министр обороны Великобритании.

Великобритания намерена производить тысячи дронов Octopus ежемесячно и отправлять их обратно в Украину для защиты от дальнейших атак российских беспилотников.

Беспилотники Octopus: что известно

Перехватчики Octopus были разработаны украинскими инженерами и усовершенствованы британской промышленностью. Они используют данные с передовой, чтобы уничтожать дроны типа Shahed еще до того, как те достигнут целей. Эти дроны недорогие, быстро изготавливаются и предназначены для массового производства.

Каждый перехватчик Octopus стоит менее 10% от стоимости дрона, который он призван уничтожить, и это обеспечит Украине устойчивый и масштабируемый способ защиты неба. Конструкция дрона обновляется каждые шесть недель, чтобы опережать российскую тактику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина переместила часть производства БПЛА и ракет в Польшу, - Сикорский

Программа Octopus дополняет обязательства Великобритании инвестировать 600 млн фунтов в противовоздушную оборону Украины в этом году в рамках общего пакета военной помощи на 4,5 млрд фунтов.

Автор: 

Великобритания (5264) дроны (5930) Гилли Джон (89)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо Британія у справі а не "фуфломіндічі чи фломіндічі"....чи як їх там .... друзі Зе коротше якщо "за бортом" а Британія у справі то буде толк та користь.
Гарна новина.
показать весь комментарий
10.01.2026 14:46 Ответить
Щас тупін як вдарить валєжніком по Лондону)
показать весь комментарий
10.01.2026 14:55 Ответить
Бриты единственные,на кого можно надеяться.причина-Россия их извечный враг.надо этим пользоваться по максимуму
показать весь комментарий
10.01.2026 14:56 Ответить
Пісюну нема альтернативи !
показать весь комментарий
10.01.2026 14:58 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 15:02 Ответить
Octopus
показать весь комментарий
10.01.2026 15:04 Ответить
ваш "вирок" крав і краде на дронах, а постачати буде Британія ?! наші дрони стирчать з карманів хрипатого гундоса
показать весь комментарий
10.01.2026 15:05 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 15:18 Ответить
Добре що нарешті почнуть дрони постачати, а не кошти на виробництво, що зникаються в пріррві у команди менеджерів.
показать весь комментарий
10.01.2026 16:19 Ответить
 
 