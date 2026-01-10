Великобритания в январе начнет производство дронов-перехватчиков Octopus для Украины
Великобритания с января 2026 года начнет производить дроны-перехватчики Octopus для Украины, которые должны усилить защиту от российских атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании, об этом заявил министр обороны Джон Гилли.
"Производство британских беспилотников-перехватчиков Octopus начнется в этом месяце, что повысит способность Украины защищаться от атак российских беспилотников на гражданское население и критически важную инфраструктуру", - подчеркнул министр обороны Великобритании.
Великобритания намерена производить тысячи дронов Octopus ежемесячно и отправлять их обратно в Украину для защиты от дальнейших атак российских беспилотников.
Беспилотники Octopus: что известно
Перехватчики Octopus были разработаны украинскими инженерами и усовершенствованы британской промышленностью. Они используют данные с передовой, чтобы уничтожать дроны типа Shahed еще до того, как те достигнут целей. Эти дроны недорогие, быстро изготавливаются и предназначены для массового производства.
Каждый перехватчик Octopus стоит менее 10% от стоимости дрона, который он призван уничтожить, и это обеспечит Украине устойчивый и масштабируемый способ защиты неба. Конструкция дрона обновляется каждые шесть недель, чтобы опережать российскую тактику.
Программа Octopus дополняет обязательства Великобритании инвестировать 600 млн фунтов в противовоздушную оборону Украины в этом году в рамках общего пакета военной помощи на 4,5 млрд фунтов.
