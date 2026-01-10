Великобритания в январе начнет производство дронов-перехватчиков Octopus для Украины

Великобритания с января 2026 года начнет производить дроны-перехватчики Octopus для Украины, которые должны усилить защиту от российских атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании, об этом заявил министр обороны Джон Гилли.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Производство британских беспилотников-перехватчиков Octopus начнется в этом месяце, что повысит способность Украины защищаться от атак российских беспилотников на гражданское население и критически важную инфраструктуру", - подчеркнул министр обороны Великобритании.

Великобритания намерена производить тысячи дронов Octopus ежемесячно и отправлять их обратно в Украину для защиты от дальнейших атак российских беспилотников.

Беспилотники Octopus: что известно

Перехватчики Octopus были разработаны украинскими инженерами и усовершенствованы британской промышленностью. Они используют данные с передовой, чтобы уничтожать дроны типа Shahed еще до того, как те достигнут целей. Эти дроны недорогие, быстро изготавливаются и предназначены для массового производства.

Каждый перехватчик Octopus стоит менее 10% от стоимости дрона, который он призван уничтожить, и это обеспечит Украине устойчивый и масштабируемый способ защиты неба. Конструкция дрона обновляется каждые шесть недель, чтобы опережать российскую тактику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина переместила часть производства БПЛА и ракет в Польшу, - Сикорский

Программа Octopus дополняет обязательства Великобритании инвестировать 600 млн фунтов в противовоздушную оборону Украины в этом году в рамках общего пакета военной помощи на 4,5 млрд фунтов.