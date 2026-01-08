Украина переместила часть производства БПЛА и ракет в Польшу, - Сикорский
Украина переместила часть производств БПЛА и ракет в Польшу.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP World и добавил, что интересы его страны заключаются в дальнейшей поддержке Украины, передает Цензор.НЕТ.
Детали производства украинского оружия
"Мы внесли вклад в закупку американского оружия для Украины. У нас сейчас, я уже теряю счет, 48-я кажется, передача оборудования Украине. Но Украина отвечает взаимностью, переместив часть производства дронов и ракет в Польшу", - сказал Сикорский
Также он отметил, что в будущем с Украиной будут реализованы оборонные проекты в рамках программы ЕС SAFE.
"Мы используем безопасный механизм ЕС, по которому сорок четыре миллиарда евро будет потрачено на укрепление оборонной промышленности. Некоторые проекты будут реализованы с европейскими партнерами, а также с Украиной. Многое происходит", - подытожил министр иностранных дел Польши.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
українських інженерів науковців радіоелектронщиків в окопи.
виробництво у польщі ввп піднімати!!!