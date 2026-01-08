РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Производство украинского оружия
411 4

Украина переместила часть производства БПЛА и ракет в Польшу, - Сикорский

Украина переместила часть производства оружия в Польшу

Украина переместила часть производств БПЛА и ракет в Польшу.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP World и добавил, что интересы его страны заключаются в дальнейшей поддержке Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Детали производства украинского оружия

"Мы внесли вклад в закупку американского оружия для Украины. У нас сейчас, я уже теряю счет, 48-я кажется, передача оборудования Украине. Но Украина отвечает взаимностью, переместив часть производства дронов и ракет в Польшу", - сказал Сикорский

Также он отметил, что в будущем с Украиной будут реализованы оборонные проекты в рамках программы ЕС SAFE.

"Мы используем безопасный механизм ЕС, по которому сорок четыре миллиарда евро будет потрачено на укрепление оборонной промышленности. Некоторые проекты будут реализованы с европейскими партнерами, а также с Украиной. Многое происходит", - подытожил министр иностранных дел Польши.

Читайте также: Сокращение импорта нефти РФ в Индию ограничивает ресурсы Путина для войны в Украине, - Сикорский

Автор: 

Польша (9112) ракеты (3868) Сикорский Радослав (517) дроны (5924) война в Украине (7444)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти ще адреси та gps-координати кацапам дай
показать весь комментарий
08.01.2026 17:41 Ответить
міндічь вже скинув
показать весь комментарий
08.01.2026 17:47 Ответить
все вірно!
українських інженерів науковців радіоелектронщиків в окопи.
виробництво у польщі ввп піднімати!!!
показать весь комментарий
08.01.2026 17:47 Ответить
Теперь миллион дронов будут в Польше. Круто. Нам пусть буржуек подвезут. Они, я смотрю, нам понадобятся.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:49 Ответить
 
 