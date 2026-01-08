Украина переместила часть производства БПЛА и ракет в Польшу, - Сикорский

Украина переместила часть производств БПЛА и ракет в Польшу.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP World и добавил, что интересы его страны заключаются в дальнейшей поддержке Украины, передает Цензор.НЕТ.

Детали производства украинского оружия

"Мы внесли вклад в закупку американского оружия для Украины. У нас сейчас, я уже теряю счет, 48-я кажется, передача оборудования Украине. Но Украина отвечает взаимностью, переместив часть производства дронов и ракет в Польшу", - сказал Сикорский

Также он отметил, что в будущем с Украиной будут реализованы оборонные проекты в рамках программы ЕС SAFE.

"Мы используем безопасный механизм ЕС, по которому сорок четыре миллиарда евро будет потрачено на укрепление оборонной промышленности. Некоторые проекты будут реализованы с европейскими партнерами, а также с Украиной. Многое происходит", - подытожил министр иностранных дел Польши.

