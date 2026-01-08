РУС
Сокращение импорта нефти РФ в Индию ограничивает ресурсы Путина для войны в Украине, - Сикорский

сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что сокращение импорта российской нефти Индией уменьшает финансирование войны РФ против Украины.

Об этом сообщает МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.

Сикорский сделал заявление после встречи министров иностранных дел "Веймарского треугольника" с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Париже.

"Я лично выразил свое удовлетворение сокращением импорта нефти в Индию, поскольку именно это финансирует военную машину Путина", - отметил польский министр.

Он добавил, что важное значение имеет быстрое подписание соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией. Сикорский поблагодарил Джайшанкара за гибкость в отношении чувствительных секторов торговли.

Глава МИД Польши также анонсировал свой визит в Индию на следующей неделе для продолжения диалога с индийским коллегой по актуальным темам.

Напомним, крупнейший покупатель российской нефти в Индии Reliance Industries не ожидает поставок российской сырой нефти в январе.

импорт (584) Индия (505) Сикорский Радослав (517)
Головне, щоб ***** знову чимось не засрав мозги Трампу, і той полюбить росію.
08.01.2026 13:31 Ответить
Проблема в тому, що на відміну від України, наприклад, кацапам дуже мало треба від зовнішнього світу. У них дуже самодостатня економіка.
08.01.2026 13:31 Ответить
Усі роки економика рашки будувалась по военним лекалам
«Росія знає, чого прагне. Світового панування. І вона будує свої плани відповідно. Ми, з іншого боку, і в меншій мірі Англія і Франція, не знаємо, чого хочемо. В результаті ми отримуємо менше, ніж нічого. Якщо нам потрібно битися із ними (СРСР) , то це потрібно робити зараз. Відсьогодні ми будемо слабкішими, а вони - сильніші. Не будемо вдаватися до полірування чобіт і багнетів, давайте явимо росіянам картину сили і міці. Це єдина мова, котру вони розуміють і поважають. Якщо ми не зробимо цього, то я б сказав, що ми перемогли німців і роззброїли їх, але війну ми програли». Легендарний генерал ПАТТОН
08.01.2026 13:47 Ответить
Браво Сикорський
08.01.2026 13:44 Ответить
Так наче ж Трамп ізапровадив мита для Індії, щоб змусити їх зменшити закупівлю роснафти, а не Сікорський.
08.01.2026 13:56 Ответить
А російська нафта через нафтопровід дружба -то норм
08.01.2026 14:43 Ответить
 
 