Сокращение импорта нефти РФ в Индию ограничивает ресурсы Путина для войны в Украине, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что сокращение импорта российской нефти Индией уменьшает финансирование войны РФ против Украины.
Об этом сообщает МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.
Сикорский сделал заявление после встречи министров иностранных дел "Веймарского треугольника" с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Париже.
"Я лично выразил свое удовлетворение сокращением импорта нефти в Индию, поскольку именно это финансирует военную машину Путина", - отметил польский министр.
Он добавил, что важное значение имеет быстрое подписание соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией. Сикорский поблагодарил Джайшанкара за гибкость в отношении чувствительных секторов торговли.
Глава МИД Польши также анонсировал свой визит в Индию на следующей неделе для продолжения диалога с индийским коллегой по актуальным темам.
Напомним, крупнейший покупатель российской нефти в Индии Reliance Industries не ожидает поставок российской сырой нефти в январе.
