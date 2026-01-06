Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии не возобновляла закупки из России, - Reuters
Крупнейший покупатель российской нефти в Индии Reliance Industries не ожидает поставок российской сырой нефти в январе.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Также в компании отметили, что не получали таких грузов в течение последних трех недель.
Что известно?
"Нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в Джамнагаре не получал никаких партий российской нефти в течение последних трех недель и не ожидает поставок российской сырой нефти в январе", - говорится в заявлении.
В заявлении опровергнуты сообщения СМИ на прошлой неделе о том, что три судна, загруженные российской нефтью, направлялись к нефтеперерабатывающему заводу Reliance в Джамнагаре.
Reuters пишет, что это может резко сократить импорт российской нефти в Индию в течение месяца до самого низкого уровня за последние годы.
Заявление Reliance, которая является крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом и крупнейшим индийским покупателем российской нефти в 2025 году, прозвучало после того, как Дональд Трамп в воскресенье предупредил, что Штаты могут увеличить импортные тарифы для Индии из-за закупки ею российской нефти.
Издание напоминает, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти со скидкой после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
Ряд западных стран, введших санкции против энергосектора РФ, негативно отреагировали на это.
В 2025 году Штаты удвоили пошлины на индийские товары до 50% за то, что та покупает российскую нефть. Сейчас США и Индия ведут переговоры о возможном торговом соглашении.
