Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии не возобновляла закупки из России, - Reuters

Крупнейший покупатель российской нефти в Индии Reliance Industries не ожидает поставок российской сырой нефти в январе.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также в компании отметили, что не получали таких грузов в течение последних трех недель.

Что известно?

"Нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в Джамнагаре не получал никаких партий российской нефти в течение последних трех недель и не ожидает поставок российской сырой нефти в январе", - говорится в заявлении.

В заявлении опровергнуты сообщения СМИ на прошлой неделе о том, что три судна, загруженные российской нефтью, направлялись к нефтеперерабатывающему заводу Reliance в Джамнагаре.

Смотрите также: Индиец идет по Москве с подругой-россиянкой и зовет брата в РФ: "Много красивых женщин ждут тебя. Их мужья погибли на войне и они одиноки". ВИДЕО

Reuters пишет, что это может резко сократить импорт российской нефти в Индию в течение месяца до самого низкого уровня за последние годы.

Заявление Reliance, которая является крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом и крупнейшим индийским покупателем российской нефти в 2025 году, прозвучало после того, как Дональд Трамп в воскресенье предупредил, что Штаты могут увеличить импортные тарифы для Индии из-за закупки ею российской нефти.

Издание напоминает, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти со скидкой после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Читайте также: Моди об "атаке" на резиденцию Путина: Глубоко обеспокоен, не стоит вредить мирному процессу

Ряд западных стран, введших санкции против энергосектора РФ, негативно отреагировали на это.

В 2025 году Штаты удвоили пошлины на индийские товары до 50% за то, что та покупает российскую нефть. Сейчас США и Индия ведут переговоры о возможном торговом соглашении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Индии просят НПЗ еженедельно отчитываться об импорте нефти из РФ, чтобы предоставлять данные США, - Reuters