Власти Индии просят НПЗ еженедельно отчитываться об импорте нефти из РФ, чтобы предоставлять данные США, - Reuters

Власти Индии просят нефтеперерабатывающие заводы еженедельно раскрывать информацию о закупках российской и американской нефти.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В частности, подразделение планирования и анализа нефти Министерства нефти Индии просит еженедельно предоставлять информацию об импорте из РФ и США. Там отметили, что эта информация нужна офису премьер-министра Нарендры Моди.

"Мы хотим получать своевременные и точные данные об импорте нефти из России и США, чтобы, когда США будут запрашивать информацию, мы могли предоставить проверенные цифры, вместо того, чтобы они полагались на вторичные источники", - рассказал собеседник из правительства Индии.

Происхождение нефти, которую покупают НПЗ Индии, обычно отражается в ежемесячных таможенных данных и данных частных аналитических фирм.

Это первый случай, когда правительство еженедельно запрашивает такую информацию.

Закупки нефти из РФ

Два источника в правительстве Индии сообщили, что НПЗ не получали четких указаний сократить закупки российской нефти.

В то же время собеседники ожидают, что импорт российской сырой нефти упадет ниже 1 млн баррелей в день, потому что Индия хочет заключить торговое соглашение с США.

Также источники отмечают, что Индия стремится увеличить закупки американской сырой нефти после того, как НПЗ страны уже увеличили импорт американского газа.

Данные Kpler свидетельствуют, что в 2025 году Индия импортировала из США 6,6% сырой нефти, а на Россию приходилась доля импорта в 35%.

