Индиец идет по Москве с подружкой-россиянкой и зовет брата в РФ: "Много красивых женщин ждут тебя. Их мужья погибли на войне и они одиноки". ВИДЕО

В социальных сетях набирает популярность видео, снятое на улицах Москвы, на котором гражданин Индии, находясь вместе с россиянкой, обращается к своему брату с призывом приехать в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи мужчина заявляет, что в стране якобы "много красивых женщин", которые остались одинокими из-за гибели их мужей на войне. Он предлагает родственнику воспользоваться этой ситуацией и переехать в РФ.

Контекст и дата съемки видео официально не подтверждены.

Смотрите также: Россиянин кавказского происхождения о войне в Украине: "Ты воюй, защищай там, в чужой стране. А я лучше буду в "Кадиллаке" жён каких-то свошников #бать?". ВИДЕО

"Индиец идет по улице Москвы со своей подружкой-россиянкой и приглашает своих соотечественников поскорее заменить ванюшек, которые утилизируются в Украине. Хитрый план Путина в действии. Война до последнего россиянина!", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа московских индусов танцует на Красной площади перед Кремлем. ВИДЕО

Смотрите также: "Герой сво" возмущается из-за мигрантов из Центральной Азии: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВИДЕО