Индиец идет по Москве с подружкой-россиянкой и зовет брата в РФ: "Много красивых женщин ждут тебя. Их мужья погибли на войне и они одиноки". ВИДЕО
В социальных сетях набирает популярность видео, снятое на улицах Москвы, на котором гражданин Индии, находясь вместе с россиянкой, обращается к своему брату с призывом приехать в Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи мужчина заявляет, что в стране якобы "много красивых женщин", которые остались одинокими из-за гибели их мужей на войне. Он предлагает родственнику воспользоваться этой ситуацией и переехать в РФ.
Контекст и дата съемки видео официально не подтверждены.
"Индиец идет по улице Москвы со своей подружкой-россиянкой и приглашает своих соотечественников поскорее заменить ванюшек, которые утилизируются в Украине. Хитрый план Путина в действии. Война до последнего россиянина!", - пишет в комментарии к видео автор публикации.
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