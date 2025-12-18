Россия вербовала более 200 граждан Индии для войны в Украине

Индийское правительство сообщило о как минимум 200 случаях вербовки граждан Индии на войну в Украине российскими рекрутерами.

Об этом говорится в материале BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации властей Индии, более 100 граждан уже вернулись домой, 26 погибли, а семеро считаются пропавшими без вести. По поводу репатриации еще около 50 человек ведутся переговоры с Россией, а некоторые смогли вернуться самостоятельно.

Читайте: Трамп о переговорах в Майами: "Надеюсь, Украина будет действовать быстро"

Вербовка иностранцев на войну

Кремль официально заявляет, что в армию России привлекают только иностранцев-"добровольцев", однако многочисленные свидетельства родственников пропавших указывают на обратное. Российские агенты-рекрутеры выбирают молодых мужчин и заманивают их многочисленными обещаниями: легальная работа с высокой зарплатой, проживанием и официальными документами. По прибытии на место этих лиц заставляют подписывать контракты на русском языке и отправляют на фронт.

"Совершенно очевидно, что это ложь: российские рекрутеры заманивают молодых людей обещаниями, а затем отправляют их на войну", – сообщают родственники потерпевших.

Читайте: Вадефуль: РФ вербует больше солдат, чем ей нужно для "бесчеловечного ведения войны в Украине"

Реакция Индии и других стран

Индия, Непал и Шри-Ланка постоянно призывают своих граждан не поддаваться на ложные обещания российских вербовщиков. Известно, что сотни граждан этих стран уже воюют на стороне РФ, что вызвало ряд скандалов на международном уровне.

По данным Центра противодействия дезинформации, с 2022 года Россия завербовала иностранцев из 128 стран мира, используя мошеннические вербовочные центры, частные компании и государственные каналы через дипломатические и культурные учреждения.

Ранее мы писали, что 20 банков Индии открыли спецсчета в рупиях для обслуживания торговли с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Amazon и Microsoft инвестируют $52 млрд в развитие ИИ и онлайн-торговли в Индии