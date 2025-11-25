Вадефуль: РФ вербует больше солдат, чем ей нужно для "бесчеловечного ведения войны в Украине"
Достижение мира в Украине не должно основываться на добровольном отказе от украинских территорий, ведь это только побудит Россию к дальнейшему расширению агрессии.
Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Вадефуля, нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для возможных переговоров, поскольку агрессор не должен получать вознаграждение за применение силы. Министр подчеркнул, что даже в случае остановки боевых действий Россия останется имперским и агрессивным государством, чьи амбиции выходят далеко за пределы Украины.
Глава МИД обратил внимание, что Россия перевела экономику и общество на военные рельсы, вербует больше солдат, чем ей нужно для "бесчеловечного ведения войны в Украине". Это, подчеркнул он, свидетельствует о том, что РФ смотрит и на ЕС, и на НАТО как на потенциальные цели.
Угроза нападения РФ на НАТО
Вадефуль упомянул предупреждение разведслужб о подготовке России к возможному нападению на НАТО не позднее 2029 года. По его словам, угроза для Германии является не теоретической, а реальной уже сегодня - в контексте гибридной войны, которую ведет Кремль.
Он привел примеры проявлений такой агрессии: полеты дронов, нарушение воздушного пространства, нападения, диверсии и массовые пропагандистские и фейковые кампании. Аналитические центры называют эту стадию "фазой 0" войны России против НАТО.
"Ситуация, в которой находится мир, не была такой угрожающей, кризисной со времени окончания Холодной войны", - резюмировал немецкий министр.
