Вадефуль: РФ вербует больше солдат, чем ей нужно для "бесчеловечного ведения войны в Украине"

Достижение мира в Украине не должно основываться на добровольном отказе от украинских территорий, ведь это только побудит Россию к дальнейшему расширению агрессии.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Вадефуля, нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для возможных переговоров, поскольку агрессор не должен получать вознаграждение за применение силы. Министр подчеркнул, что даже в случае остановки боевых действий Россия останется имперским и агрессивным государством, чьи амбиции выходят далеко за пределы Украины.

Глава МИД обратил внимание, что Россия перевела экономику и общество на военные рельсы, вербует больше солдат, чем ей нужно для "бесчеловечного ведения войны в Украине". Это, подчеркнул он, свидетельствует о том, что РФ смотрит и на ЕС, и на НАТО как на потенциальные цели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вадефуль: Переговоры США и Украины в Женеве стали "решающим успехом" для Европы

Угроза нападения РФ на НАТО

Вадефуль упомянул предупреждение разведслужб о подготовке России к возможному нападению на НАТО не позднее 2029 года. По его словам, угроза для Германии является не теоретической, а реальной уже сегодня - в контексте гибридной войны, которую ведет Кремль.

Он привел примеры проявлений такой агрессии: полеты дронов, нарушение воздушного пространства, нападения, диверсии и массовые пропагандистские и фейковые кампании. Аналитические центры называют эту стадию "фазой 0" войны России против НАТО.

"Ситуация, в которой находится мир, не была такой угрожающей, кризисной со времени окончания Холодной войны", - резюмировал немецкий министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мирный план" США не является окончательным, - Вадефуль