Вадефуль: РФ вербує більше солдатів, ніж їй потрібно для "нелюдського ведення війни в Україні"

Досягнення миру в Україні не повинно ґрунтуватися на добровільній відмові від українських територій, адже це тільки заохотить Росію до подальшого розширення агресії.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За словами Вадефуля, нинішня лінія фронту має бути відправною точкою для можливих переговорів, оскільки агресор не повинен отримувати винагороду за застосування сили. Міністр наголосив, що навіть у разі зупинки бойових дій Росія залишиться імперською та агресивною державою, чиї амбіції виходять далеко за межі України.

Очільник МЗС звернув увагу, що Росія перевела економіку та суспільство на воєнні рейки, вербує більше солдатів, ніж їй потрібно для "нелюдського ведення війни в Україні". Це, підкреслив він, свідчить про те, що РФ дивиться і на ЄС, і на НАТО як на потенційні цілі.

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Загроза нападу РФ на НАТО

Вадефуль згадав попередження розвідслужб про підготовку Росії до можливого нападу на НАТО не пізніше 2029 року. За його словами, загроза для Німеччини є не теоретичною, а реальною вже сьогодні - у контексті гібридної війни, яку веде Кремль.

Він навів приклади проявів такої агресії: польоти дронів, порушення повітряного простору, напади, диверсії та масові пропагандистські й фейкові кампанії. Аналітичні центри називають цю стадію "фазою 0" війни Росії проти НАТО.

"Ситуація, в якій перебуває світ, не була такою загрозливою, кризовою з часу закінчення Холодної війни", - резюмував німецький міністр.

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