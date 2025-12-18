Росія вербувала понад 200 громадян Індії для війни в Україні

Індійський уряд повідомив про щонайменше 200 випадків вербування громадян Індії на війну в Україні російськими рекрутерами.

Про це йдеться у матеріалі BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За інформацією влади Індії, понад 100 громадян уже повернулися додому, 26 загинуло, а семеро вважаються зниклими безвісти. Щодо репатріації ще близько 50 осіб ведуться переговори з Росією, а дехто зміг повернутися самостійно.

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Вербування іноземців на війну

Кремль офіційно заявляє, що в армію Росії залучають тільки іноземців-"добровольців", однак численні свідчення родичів зниклих вказують на протилежне. Російські агенти-рекрутери обирають молодих чоловіків і заманюють їх численними обіцянками: легальна робота з високою зарплатою, проживанням та офіційними документами. Після прибуття на місце цих осіб змушують підписувати контракти російською мовою та відправляють на фронт.

"Цілком очевидно, що це брехня: російські рекрутери заманюють молодих людей обіцянками, а потім відправляють їх на війну", – повідомляють родичі потерпілих.

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Реакція Індії та інших країн

Індія, Непал та Шрі-Ланка постійно закликають своїх громадян не піддаватися на хибні обіцянки російських вербувальників. Відомо, що сотні громадян цих країн уже воюють на боці РФ, що спричинило низку скандалів на міжнародному рівні.

За даними Центру протидії дезінформації, з 2022 року Росія завербувала іноземців зі 128 країн світу, використовуючи шахрайські вербувальні центри, приватні компанії та державні канали через дипломатичні та культурні установи.

Раніше ми писали, що 20 банків Індії відкрили спецрахунки в рупіях для обслуговування торгівлі з Росією.

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