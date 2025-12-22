Індієць йде Москвою із подружкою-росіянкою і кличе брата до РФ: "Багато гарних жінок чекають на тебе. Їхні чоловіки загинули на війні і вони самотні ". ВIДЕО

У соціальних мережах набирає поширення відео, зняте на вулицях Москви, на якому громадянин Індії, перебуваючи разом із росіянкою, звертається до свого брата із закликом приїхати до Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чоловік заявляє, що в країні нібито "багато гарних жінок", які залишилися самотніми через загибель їхніх чоловіків на війні. Він пропонує родичу скористатися цією ситуацією та переїхати до РФ.

Контекст і дата зйомки відео офіційно не підтверджені.

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"Індієць йде вулицею Москви зі своєю подружкою-росіянкою і запрошує своїх співвітчизників швидше замінити ванюшек, які утилізуються в Україні. Хитрий план Путіна у дії. Війна до останнього росіянина!", - пише у коментарі до відео автор публікації.

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