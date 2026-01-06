Допомогли партнери: Платіжний баланс України зведений з рекордним профіцитом

Попри суттєве зростання торговельного дефіциту, завдяки потужній міжнародній підтримці платіжний баланс України за 11 місяців 2025 року сформовано з рекордним профіцитом.

Про це свідчить оприлюднена Національним банком статистика, повідомляє "Мінфін".

Приплив капіталу перекриває дефіцит

Зокрема, у листопаді зведений платіжний баланс знову був позитивним – +$5,1 млрд (проти +$3,5 млрд у листопаді 2024 року). Це стало результатом значного припливу коштів за фінансовим рахунком: чистий приплив капіталу сягнув $8,6 млрд, з яких $7 млрд забезпечили кредити від міжнародних партнерів.

Водночас дефіцит поточного рахунку розширився до $3,5 млрд через стрімке зростання імпорту та падіння експорту.

Торговельний дисбаланс: тиснуть машинобудування та енергоресурси

У сфері товарної торгівлі ситуація лишається напруженою:

Імпорт зріс на 28,2% ‒ до $8,1 млрд. Найбільше зростання зафіксоване в машинобудуванні (+40,4%) та імпорті енергоресурсів (вугілля, газ, електроенергія), який додав понад третину.

Експорт скоротився на 1,7% ‒ до $3,4 млрд, і поки що не встигає за динамікою внутрішнього попиту.

Резерви

Завдяки зовнішній допомозі міжнародні резерви України на 1 грудня становили $54,8 млрд ‒ достатньо для покриття імпорту протягом 5,6 місяця, що значно перевищує стандартний тримісячний рівень.

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Аномальний показник "помилок та упущень"

Окремої уваги заслуговує показник "помилок та упущень", який досяг рекордних +$2,8 млрд. За оцінками експертів, така динаміка свідчить про:

значні неформальні валютні потоки,

тіньовий імпорт і експорт,

операції поза офіційним ринком (зокрема рух криптовалют та готівки),

великі часові розриви між поставками та оплатами.

Оскільки показник має значення "плюс", можна припустити, що йдеться про суттєвий тіньовий приплив валюти або криптовалюти в країну, який посилився на тлі мобілізаційних змін та подальшої тінізації економічних процесів.

Як повідомлялося, Нацбанк запровадив вимоги для банків та банківських груп щодо оприлюднення пруденційної інформації з метою приведення банківського регулювання у відповідність до стандартів ЄС.

Ці вимоги спираються на частину восьму Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 26 червня 2013 року № 575/2013 про пруденційні вимоги до кредитних установ та зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012, положення Базельської угоди (Pillar 3), а також на технічні стандарти Європейського банківського органу (EBA) щодо публічного розкриття інформації.