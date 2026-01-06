Допомогли партнери: Платіжний баланс України зведений з рекордним профіцитом
Попри суттєве зростання торговельного дефіциту, завдяки потужній міжнародній підтримці платіжний баланс України за 11 місяців 2025 року сформовано з рекордним профіцитом.
Про це свідчить оприлюднена Національним банком статистика, повідомляє "Мінфін".
Приплив капіталу перекриває дефіцит
Зокрема, у листопаді зведений платіжний баланс знову був позитивним – +$5,1 млрд (проти +$3,5 млрд у листопаді 2024 року). Це стало результатом значного припливу коштів за фінансовим рахунком: чистий приплив капіталу сягнув $8,6 млрд, з яких $7 млрд забезпечили кредити від міжнародних партнерів.
Водночас дефіцит поточного рахунку розширився до $3,5 млрд через стрімке зростання імпорту та падіння експорту.
Торговельний дисбаланс: тиснуть машинобудування та енергоресурси
У сфері товарної торгівлі ситуація лишається напруженою:
- Імпорт зріс на 28,2% ‒ до $8,1 млрд. Найбільше зростання зафіксоване в машинобудуванні (+40,4%) та імпорті енергоресурсів (вугілля, газ, електроенергія), який додав понад третину.
- Експорт скоротився на 1,7% ‒ до $3,4 млрд, і поки що не встигає за динамікою внутрішнього попиту.
Резерви
Завдяки зовнішній допомозі міжнародні резерви України на 1 грудня становили $54,8 млрд ‒ достатньо для покриття імпорту протягом 5,6 місяця, що значно перевищує стандартний тримісячний рівень.
Аномальний показник "помилок та упущень"
Окремої уваги заслуговує показник "помилок та упущень", який досяг рекордних +$2,8 млрд. За оцінками експертів, така динаміка свідчить про:
- значні неформальні валютні потоки,
- тіньовий імпорт і експорт,
- операції поза офіційним ринком (зокрема рух криптовалют та готівки),
- великі часові розриви між поставками та оплатами.
Оскільки показник має значення "плюс", можна припустити, що йдеться про суттєвий тіньовий приплив валюти або криптовалюти в країну, який посилився на тлі мобілізаційних змін та подальшої тінізації економічних процесів.
Як повідомлялося, Нацбанк запровадив вимоги для банків та банківських груп щодо оприлюднення пруденційної інформації з метою приведення банківського регулювання у відповідність до стандартів ЄС.
Ці вимоги спираються на частину восьму Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 26 червня 2013 року № 575/2013 про пруденційні вимоги до кредитних установ та зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012, положення Базельської угоди (Pillar 3), а також на технічні стандарти Європейського банківського органу (EBA) щодо публічного розкриття інформації.
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