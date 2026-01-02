Нацбанк оновив вимоги до оприлюднення інформації банками

Національний банк України запроваджує вимоги до оприлюднення банками та банківськими групами пруденційної інформації з метою приведення банківського регулювання у відповідність до стандартів ЄС.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ці вимоги базуються на частині восьмій Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 26 червня 2013 року № 575/2013 щодо пруденційних вимог для кредитних установ та змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012, положеннях Базельської угоди (Pillar 3), а також технічних стандартах Європейського банківського органу (EBA) щодо публічного розкриття інформації.

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Оприлюднення банками пруденційної інформації підвищує прозорість сектору та сприяє ринковій дисципліні, дозволяючи порівнювати фінансові показники установ за допомогою стандартизованих шаблонів.

Яка інформація підлягає розкриттю?

Згідно з нормами ЄС, під розкриття підпадає:

кількісна інформація, що відображає ключові показники діяльності та рівень ризиків банку;

якісна інформація, яка демонструє підходи банку до управління ризиками та корпоративного управління, визначені з урахуванням бізнес-моделі, системної важливості та складності операцій.

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Етапи впровадження вимог

Вимоги НБУ щодо оприлюднення пруденційної інформації впроваджуватимуться поетапно.

Банкам надано достатньо часу для підготовки до оприлюднення пруденційної інформації:

до 30 вересня 2026 року – розробити та впровадити внутрішні документи, що регламентують порядок розкриття;

до 30 квітня 2027 року – оприлюднити перші Звіти за даними на 01 січня 2027 року.

Для банківських груп встановлено такі строки:

до 30 червня 2027 року – розробка та впровадження внутрішньогрупових документів щодо розкриття;

до 01 червня 2028 року – перше оприлюднення Звітів станом на 01 січня 2028 року.

Як повідомлялося, з 2 січня 2026 року Нацбанк виключив болгарський лев зі списку іноземних валют, для яких встановлюється офіційний курс гривні. Таке рішення пов’язане з приєднанням Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року.

Відповідні зміни внесені наказом НБУ від 1 січня 2026 року № 2-но "Про внесення змін до наказу Національного банку України від 28 березня 2025 року № 298-но", який набрав чинності 1 січня 2026 року.