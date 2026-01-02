НБУ оновив перелік іноземних валют, до яких встановлюється курс гривні

Національний банк України з 2 січня 2026 року виключає валюту болгарський лев зі переліку іноземних валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні.

Як заявили в Нацбанку, відповідне рішення пов'язане із приєднанням Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року.

Зміни внесені наказом Національного банку України від 1 січня 2026 року №2-но "Про внесення змін до наказу Національного банку України від 28 березня 2025 року № 298-но", що набрав чинності 1 січня 2026 року.

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Як повідомлялося, болгарські банки, підприємства та покупці з 1 січня перейшли зі своєї валюти – левів – на євро. Таким чином Болгарія стала 21 країною єврозони.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 2 січня 2026 року, на рівні 42,1701 грн/$, порівняно із 42,3532 грн/$ у четвер.

Нагадаємо, 26 листопада він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,4015 грн/$.